Thử thách xoắn não không phải ai cũng làm được: Tìm chữ cái trong giây ẩn dưới bức hình

Thế giới 30/06/2023 06:15

Theo các nhà tâm lý học, ảo ảnh lợi dụng khả năng của bộ não để tìm kiếm các mô hình quen thuộc và thông tin quan trọng ngay cả ở giữa âm thanh phức tạp của thị giác.

Ảo ảnh quang học từ lâu đã chiếm lĩnh tâm trí chúng ta, thách thức khả năng phân biệt thực tế với ảo ảnh.

Một ảo ảnh quang học gần đây đã lan truyền rộng rãi, tuyên bố rằng những người có chỉ số IQ cao có thể phát hiện ra một chữ cái ẩn trong bức hình ít nhất là 7 giây. Điều này đã khơi gợi sự quan tâm của nhiều người, thúc đẩy họ thử nghiệm.

Ảo ảnh quang học bao gồm nhiều vòng tròn màu cam khéo léo che giấu một chữ cái duy nhất.

Khi đối mặt với những bài kiểm tra như vậy, những người có chỉ số IQ cao có thể có lợi thế nhận thức rõ rệt.

Thử thách xoắn não không phải ai cũng làm được: Tìm chữ cái trong giây ẩn dưới bức hình - Ảnh 1
Thử thách tìm chữ cái trong 7 giây. Ảnh: Bright Side

Bright Side đã chia sẻ ảo ảnh quang học này gần đây để kiểm tra chỉ số IQ của mọi người. Các chuyên gia tin rằng những người có trí thông minh cao có tài năng nhận diện mẫu tốt hơn, chú ý đến chi tiết và tinh thần nhanh nhẹn.

Khi những đặc điểm này được kết hợp, họ có khả năng giải mã nhanh chóng chữ cái ẩn chứa bên trong ảo giác.

Để tham gia thử thách, người chơi phải tập trung vào ảo ảnh quang học và cố gắng tìm ra chữ cái ẩn trong thời hạn 7 giây. Hạn chế về thời gian mang lại cảm giác cấp bách và tăng nhu cầu cho người tham gia thể hiện khả năng nhận thức của họ.

Theo các nhà tâm lý học, ảo ảnh lợi dụng khả năng của bộ não để tìm kiếm các mô hình quen thuộc và thông tin quan trọng ngay cả ở giữa âm thanh phức tạp của thị giác.

Những cá nhân có chỉ số IQ cao có thể có khả năng lọc ra những sự kiện không cần thiết và chọn ra những sự kiện quan trọng tiết lộ bức thư được che giấu.

Dưới đây là đáp án câu đố

Nếu bạn đang thắc mắc chữ cái đó là gì, thì đó là chữ N, có thể tìm thấy ở phía dưới bên trái của hình ảnh.

Kỹ thuật tìm chữ cái bị ẩn là lần theo các vòng tròn có màu sáng hơn so với các vòng tròn khác.

Thử thách xoắn não không phải ai cũng làm được: Tìm chữ cái trong giây ẩn dưới bức hình - Ảnh 2
Đáp án câu đố. Ảnh: Bright Side

 

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Từ khóa:   câu đố ảo ảnh quang học tâm lý

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