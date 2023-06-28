Thử thách tìm con thỏ trong 10 giây: Giải được câu đố xoắn não này bạn sẽ nằm trong top những người có thị lực cực tốt

Thế giới 28/06/2023 15:24

Thị lực sắc bén và nhận thấy sự khác biệt nhỏ về màu sắc và hình dạng có thể rất quan trọng. Những người có thị lực tinh tường sẽ có lợi thế hơn khi nhìn thấy chú thỏ trong mê cung thị giác.

Trong ảo ảnh quang học hấp dẫn này, bạn sẽ chỉ có 10 giây để xác định xem một con thỏ có bị chôn vùi ở đâu đó trên mặt đất hay không.

Nhưng hãy cảnh giác; nó phức tạp hơn vẻ ngoài của nó! Chỉ có đôi mắt diều hâu nhất mới làm được. Hãy chuẩn bị tinh thần cho một trải nghiệm ngoạn mục và hòa mình vào.

Ngay cả khi bạn có 10 giây để tìm ra một ảo ảnh quang học phức tạp, bạn sẽ cảm thấy như mình đang chạy đua với thời gian.

Sự căng thẳng tăng lên khi mắt bạn lướt qua bức tranh để tìm gợi ý về vị trí của con thỏ. Bạn sẽ nhận thấy nó trước khi quá muộn?

Sỏi và đá nằm rải rác trên mặt đất phía trên một cái cây nhỏ. Jamiehoneydare đã tải lên ảo ảnh quang học mà họ tạo ra trên TikTok. Bạn có một khoảng thời gian giới hạn để xác định nơi ẩn náu của chú thỏ trong bức tranh ảo ảnh quang học này.

Thử thách tìm con thỏ trong 10 giây: Giải được câu đố xoắn não này bạn sẽ nằm trong top những người có thị lực cực tốt - Ảnh 1
Thử thách tìm con thỏ trong 10 giây. Ảnh: India Times

Chúng tôi đã đặt hẹn giờ trong 10 giây và hy vọng chừng đó là đủ để giải câu đố quang học này. Bạn có nhiều thời gian để tìm ra điều này, vì vậy chúng tôi tin chắc rằng bạn sẽ tìm thấy con vật bị giấu ngay lập tức.

Những người có thị lực hoàn hảo sẽ có lợi thế hơn trong bài kiểm tra quang học này.

Thị lực sắc bén và nhận thấy sự khác biệt nhỏ về màu sắc và hình dạng có thể rất quan trọng. Những người có thị lực tinh tường sẽ có lợi thế hơn khi nhìn thấy chú thỏ trong mê cung thị giác.

Dưới đây là đáp án câu đố.

Thử thách tìm con thỏ trong 10 giây: Giải được câu đố xoắn não này bạn sẽ nằm trong top những người có thị lực cực tốt - Ảnh 2
Đáp án câu đố. Ảnh: India Times

 

 

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Từ khóa:   câu đố ảo ảnh quang học tâm lý

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