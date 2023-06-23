Vì sao loài côn trùng này đắt nhất thế giới với 2 tỷ đồng mỗi con?

Tuy nhiên khi nói đến việc dùng côn trùng làm thú nuôi thì ắt hẳn nhiều người cảm thấy không thích vì bản thân chúng là một loài “đáng sợ” hơn so với những động vật khác.

Thú cưng đã trở thành một phần quan trọng trong gia đình đối với nhiều người trên khắp thế giới. Nhiều người thích nuôi thú cưng và dành thời gian cho chúng, thậm chí không ngần ngại chi hàng nghìn đô la để chăm sóc chúng.

Cơn sốt loài côn trùng này cũng chính đáng vì nó có thể khiến bất kỳ ai trở thành triệu phú chỉ sau một đêm.

Nhưng bên cạnh đó vẫn có nhiều người cạnh tranh với những người khác để có được côn trùng.

Thế giới biết đến loài côn trùng đắt nhất này với cái tên bọ Stag Beetles (tạm dịch: Bọ cánh cứng sừng hươu). Loài bọ này có kích thước chỉ từ 5 đến 7 cm và được cho là một trong những loài nhỏ nhất, kỳ lạ nhất và hiếm nhất trên Trái Đất.

Loài bọ này có kích thước chỉ từ 5 đến 7 cm. Ảnh: India Times

Stag Beetle có thể biến bạn thành triệu phú?

Mặc dù khi nói về người thông thường, không ai sẽ chi ra một xu để mua một con côn trùng nhỏ, nhưng với loài bọ cánh cứng hiếm có này, mọi người sẵn sàng chi hàng ngàn đô la để sở hữu chúng.

Stag Beetles là một họ gồm khoảng 1.200 loài bọ cánh cứng thuộc họ Lucanidae, hiện được phân loại thành bốn phân họ.

Loài bọ dài 5 cm này được coi là một trong những loài động vật đắt nhất do sự khác biệt và kỳ lạ của nó.

Đặc điểm nhận dạng chính của nó là cặp sừng mọc ra từ mụn đầu đen. Kích thước trung bình của nó là từ 5 đến 12,2 cm.

Vài năm trước, một nhà lai tạo người Nhật Bản đã bán con Stag Beetles của mình với giá 89.000 đô la (khoảng 2 tỷ).

Stag Beetles trưởng thành không ăn, nhưng chúng uống chất lỏng ngọt như nhựa cây và chất lỏng từ trái cây đang phân hủy. Ảnh: India Times

Theo Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Anh, Stag Beetles trưởng thành không ăn, nhưng chúng uống chất lỏng ngọt như nhựa cây và chất lỏng từ trái cây đang phân hủy. Chúng chủ yếu dựa vào nguồn dự trữ năng lượng mà chúng tích lũy được khi còn là ấu trùng.

Ấu trùng bọ Stag Beetles, sử dụng bộ hàm sắc nhọn của chúng để cạo bề mặt xơ để tìm mảnh vụn.

Gỗ nhiễm mục trắng là một trong những món ăn ưa thích của chúng vì nó giúp phân hủy gỗ. Các ấu trùng cũng tiêu hóa bất kỳ loại nấm và các sinh vật khác có trong gỗ.

Môi trường sống tự nhiên của những loài côn trùng này là rừng và cũng có thể được tìm thấy trong hàng rào, vườn cây ăn quả truyền thống và khu vực đô thị, đặc biệt là trong công viên và khu vườn có nhiều gỗ chết.

Sự thật thú vị về bọ Stag Beetles

Mọi người thích nuôi loài bọ quý hiếm này như một con vật cưng. Người ta tin rằng nó là loài bọ cánh cứng lớn nhất được tìm thấy trên trái đất có thể dài tới 8,5 cm.

Người ta cho rằng nhiều loại thuốc cũng được làm từ loài côn trùng này. Đầu và ngực của những loài côn trùng này có màu đen bóng và vỏ cánh có màu nâu hạt dẻ. Bọ cánh cứng đực có hàm răng lớn trông hơi giống gạc hươu.

Con cái không có “miệng lớn” như vậy nhưng hàm của chúng thực sự khỏe hơn nhiều so với con đực và thường được nhìn thấy trên mặt đất tìm nơi để đẻ trứng.

Một lần sinh chúng có thể đẻ tới 30 quả trong những cây gỗ đã chết hoặc đất gần đó mặc dù chúng có cánh để bay và ẩn dưới đôi cánh cứng bên ngoài.

Côn trùng này là một loài quý hiếm và sắp có nguy cơ tuyệt chủng. Ảnh: India Times

Bọ cánh cứng đực thường sử dụng gạc của chúng để chiến đấu với những con đực khác trong mùa giao phối. Nó cố gắng tấn công nhau và kẻ thắng ném kẻ thua xuống đất.

Theo truyền thuyết dân gian Anh, Stag Beetles có thể gọi mưa giông và sấm sét, khiến người dân thời trung cổ rất sợ hãi.

Họ còn tin rằng loài bọ này bay với tảng than nóng trong miệng và có thể gây cháy nhà cửa.

Có một truyền thuyết rằng loài bọ này liên quan đến Thor, vị thần sấm sét. Nếu bạn đặt nó lên đầu, nó sẽ bảo vệ bạn khỏi bị sét đánh. Tuy nhiên, đó chỉ là một truyền thuyết và xin vui lòng không thử làm điều này.

Hầu hết các con bọ Stag Beetles chỉ sống vài tuần sau khi trưởng thành. Những nơi ấm áp hơn rất hữu ích đối với chúng vì nhiều bọ cánh cứng hươu chết trong mùa đông.

Ngay cả ở những nơi lạnh, chúng vẫn có thể sống sót ở những nơi ấm áp như bãi phân. Stag Beetles hoàn thành một chu kỳ sống trong vòng bảy năm, từ trứng đến trưởng thành.

Chúng dành phần lớn cuộc đời dưới lòng đất dưới dạng ấu trùng, chỉ nổi lên trong vài tuần vào mùa hè để tìm bạn tình và sinh sản. Stag Beetles và ấu trùng của chúng khá vô hại.

Những con trưởng thành ở dưới lòng đất cho đến khi nhiệt độ đạt đến một mức nhất định. Chúng thường chui lên mặt đất sau những cơn mưa mùa hè ấm áp khi mặt đất mềm hơn.

Bọ hung là loài vô hại nhưng bộ hàm của những con đực đủ để khiến bạn hơi khó chịu nếu bạn kích thích chúng. Hàm của con cái khỏe hơn một chút và có khả năng cắn, nhưng chúng không hung dữ.

“Bọ cánh cứng hươu quan trọng cho việc tái chế và phân hủy gỗ chết, tái cung cấp dinh dưỡng cho đất. Nhiều loài côn trùng và nấm nhỏ hơn phụ thuộc vào hoạt động của chúng, đặc biệt là hoạt động đào lỗ của ấu trùng trong gỗ. Chúng cũng cung cấp thức ăn cho chim”, Max Barclay, phụ trách bộ sưu tập bọ cánh cứng của Bảo tàng, cho biết.