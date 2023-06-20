Sáng ngày 16/6, một người đàn ông ở Mỹ qua đời sau khi bị một con gấu tấn công khi đang uống cà phê.

Sở cảnh sát quận Yavapai ở bang Arizona, Hoa Kỳ đã đưa ra thông báo cho biết một người đàn ông 66 tuổi đã qua đời sau khi bị một con gấu đen trưởng thành tấn công vào sáng ngày 16/6 trong một sự cố “cực kỳ hiếm có”

Trong cuộc tấn công đó, con gấu đen tấn công đã bị bắn chết do những người hàng xóm chạy tới giải cứu.

Hiện trường vụ tấn công xảy ra tại một khu vực nhiều cây cối, nơi nạn nhân, Jackson đang uống cà phê gần đó.

Các nhà chức trách cho biết dường như không có bất cứ thứ gì tại hiện trường, chẳng hạn như thức ăn, nơi nấu ăn hoặc nguồn nước, có thể thu hút gấu hoặc gây ra một cuộc tấn công.

Con gấu đã bị bắn chết sau khi tấn công người đàn ông. Ảnh minh họa: Internet

“Có vẻ như một con gấu đen đực tấn công Jackson khiến ông mất cảnh giác và kéo ông ra khỏi bờ kè khoảng 23 mét”, thông báo của cảnh sát cho biết.

Những người hành xóm đã cố gắng đánh lạc hướng con gấu bằng cách bấm còi và la hét sau khi nghe thấy tiếng kêu của nạn nhân nhưng con gấu vẫn không để Jackson đi.

Cho đến khi một người hàng xóm đến bắn súng đe dọa con gấu nhưng lúc này Jackson đã tử vong vì vết thương nghiêm trọng.

Sở cảnh sát quận Yavapai cho biết tấn công này là bất thường và chỉ là cuộc tấn công gây tử vong thứ hai được biết đến kể từ giữa những năm 1980.

Mặc dù con gấu đã chết và không còn là mối đe dọa với con người, các quan chức đang cảnh báo với những người cắm trại và khách du lịch trong khu vực nên đề phòng.

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