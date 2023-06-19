Giả làm shipper để theo dõi, chàng trai “đau lòng” phát hiện vợ đang làm “chuyện ấy” với người lạ

Thế giới 19/06/2023 11:40

Đoạn video mới đây về việc chồng bắt quả tang vợ đang ngoại tình thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Tại Quảng Đông, Trung Quốc, một người phụ nữ mặc áo choàng tắm của khách sạn chạy điên cuồng trên đường khiến ai cũng phải đứng nhìn. Sau khi nhìn kỹ hơn, hóa ra cô gái đang chạy theo một chàng trai.

Theo các phương tiện truyền thông Trung Quốc đưa tin, lúc đó đã là đêm khuya, hai bên đường đỗ đầy ô tô, trên đường người đi bộ rất ít.

Lúc này giọng nói lớn của cô gái vang lên: “Chờ nghe em giải thích đã” làm mọi người xung quanh chú ý.

Không xem cũng không sao nhưng xem lại càng tò mò. Một cô gái đang chạy trên đường trong chiếc áo choàng tắm và có chàng trai phía trước cô cũng đang chạy.

Đối với tiếng la của cô gái, người đàn ông phía trước làm như không nghe thấy, tiếp tục chạy về phía trước mà không hề có ý định giảm lại, hiển nhiên anh không muốn bị cô gái bị đuổi kịp.

Giả làm shipper để theo dõi, chàng trai “đau lòng” phát hiện vợ đang làm “chuyện ấy” với người lạ - Ảnh 1
Vợ đang chạy theo chồng để giải thích nhưng người đàn ông không chấp nhận. Ảnh: China Press

Cứ như vậy, cô gái đuổi theo một đoạn đường dài nhưng chàng trai không dừng lại và dần biến mất trong màn đêm. Cô gái không còn lựa chọn nào khác ngoài việc từ bỏ việc chạy theo chàng trai.

Nhân viên khách sạn cũng ra xem và nói với những người xung quanh rằng chàng trai thực sự là chồng của cô gái.

Nguyên nhân vụ việc rất đơn giản, cô gái đến khách sạn nhận phòng cặp với một người đàn ông lạ nhưng bị chồng bắt quả tang.

Người chồng giả vờ đi giao đồ ăn, vừa mở cửa đã thấy vợ quấn chiếc áo choàng tắm trong phòng liền quay người bỏ đi mà không nói lời nào.

Còn cô gái sau khi biết đó là chồng mình thì cũng đuổi theo, muốn giải thích với chồng rằng mình chưa muốn ly hôn với chồng, thế là cảnh tượng trước mắt hiện ra.

Chồng chạy trước định trốn, cô gái chạy theo sau mong chồng cho mình một cơ hội. Nhưng rõ ràng cuộc hôn nhân của cả hai có lẽ đã kết thúc tại đây.

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