Rohini Rabha, thầy tế chính của Baikho Puja, cho biết: “Trong Baikho Puja, chúng tôi thờ cúng 13 vị thần và nữ thần của mình để cầu mùa màng bội thu, trẻ em được học hành tiến bộ, nguồn nước dồi dào, mọi người luôn có sức khỏe và loại bỏ những điều xấu xa. Ngoài ra, hàng năm chúng tôi tổ chức lễ puja vì sự phát triển toàn diện của cộng đồng bộ lạc Rabha của chúng tôi”.

Vào ngày 14 tháng 6, cộng đồng bộ lạc Rabha đã tổ chức nghi lễ Baikho puja dọc theo biên giới Assam-Meghalaya.

Người Rabhas có một nơi thờ cúng nằm xa làng. Vào ngày cúng tế, những người đứng đầu các ngôi nhà trong làng sẽ đến nơi này và làm lễ cúng tại tấm bia đã được lập từ trước.

Người Rabhas là bộ lạc sống chủ yếu ở Assam, Tây Bengal và những vùng khác của Ấn Độ.

Trong cả ngày, họ thờ cúng ở đó bao gồm dâng lễ gà, trứng, bia gạo (Choko) và foksak (một chế phẩm không muối gồm bột gạo, thực vật có giá trị chữa bệnh và thịt chim hiến tế nướng trong ống tre) để cầu phúc cho gia đình.

Sau buổi lễ thờ cúng kéo dài cả ngày trong rừng rậm, họ trở về vào buổi tối sau khi phá killa (pháo đài) làm bằng những cành cây to và dây leo gai (suprung leuwa) được xây dựng ở lối vào làng.

Việc phá killa biểu thị sự trong sạch của thầy tế. Sau đó, thầy tế biểu diễn leuwa bokai (kéo co) với sự tham gia của cả nam và nữ.

Trong hai ba ngày tiếp theo, tất cả dân làng biểu diễn các bài hát hoimaru. Trong các bài hát của Hoymaru, những hành động anh hùng và tư tưởng thiêng liêng được truyền tải.

Không có ghi chép nào được tìm thấy về các bài hát được truyền miệng từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Điều thú vị là, trong khi hát hoymaru, người ta đặc biệt coi trọng sự thuần khiết vì những người hát và tất cả dân làng phải giữ cho tâm trí, cơ thể và trái tim của họ trong sáng. Nếu không, họ sẽ phải chịu đau khổ.

Một khía cạnh quan trọng của Baikho puja là nghi lễ Bar Nak-Kai, một điệu nhảy thử lửa.

Những người đàn ông đang nhảy qua đống lửa để thực hiện nghi thức. Ảnh: India Times

Điều này liên quan đến việc chạy chân trần trên than nóng đang cháy khi những đống vật liệu trồng trọt còn sót lại bốc cháy ở phía sau.