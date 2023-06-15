Thử thách tìm chú ếch nhỏ trong 9 giây: Giải được câu đố "xoắn não" này bạn sẽ trở thành người có đôi mắt cực kỳ tinh tường

Đừng lo lắng và đổ lỗi cho đôi mắt của bạn nếu không thể tìm thấy con ếch vì chỉ những người có đôi mắt cực kỳ tinh tường mới có thể nhìn ra chú ếch nhỏ ẩn trong hình ảnh.
- Thử thách tìm chú chó trong 9 giây: Nếu vượt qua được câu đố “xoắn não” đó bạn sẽ là chuyên gia tìm đồ trong tích tắc
- Thử thách tìm ra khuôn mặt phụ nữ trong 10 giây: Nếu làm được bạn sẽ nằm trong số 1% những người có trí tuệ uyên bác
Bạn đang tan chảy dưới ánh nắng gay gắt, tuyệt vọng tìm kiếm cách để cứu bộ não của mình khỏi sự chán nản?
Đừng sợ, vì ngay cả những bộ óc mạnh mẽ nhất cũng không thể tự giải trí trong sự đơn điệu của mùa hè dài và khó khăn. Để giúp bạn thoát khỏi sự nhàm chán, chúng tôi có giải pháp hoàn hảo!
Hãy nhìn vào trò ảo ảnh đáng kinh ngạc này, đảm bảo sẽ khiến bạn ngồi bật dậy trên ghế, háo hức chờ đợi thêm nhiều câu đố hơn nữa.
Mặc dù ảo ảnh quang học thường được coi là trò tiêu khiển đơn thuần và câu đố của trẻ em, nhưng nó phức tạp hơn nhiều so với những gì chúng ta tưởng tượng.
Những ảo ảnh đáng chú ý này làm mê hoặc tâm trí của người xem và thách thức khả năng cảm nhận thị giác của họ, làm nổi bật trình độ IQ của từng người.
Không chỉ thế, chúng còn có khả năng khám phá sâu hơn vào những đặc điểm tính cách ẩn giấu của từng người.
Những ảo ảnh này là những hình ảnh gây ảo giác cho mắt và xoay tròn cách nhìn của bạn. Trong nhiều thế kỷ, các nhà nghiên cứu đã thắc mắc về chức năng và cách hoạt động của những ảo ảnh này, có tác động sâu sắc đến thị giác của chúng ta.
Tuy nhiên, mặc dù đã nỗ lực không ngừng, các nhà nghiên cứu vẫn chưa tìm ra bất kỳ kết luận xác định nào về vấn đề này.
Chuẩn bị cho mình một nhiệm vụ đầy thử thách! Trong ảo ảnh quang học phức tạp này ẩn chứa hình ảnh của một con ếch nhỏ.
Thử thách, nếu chọn chấp nhận nó, là bạn phải tìm ra con ếch ẩn mình trong khung cảnh rộng lớn của khu rừng tươi tốt dưới bức ảnh.
Bạn có tổng cộng 9 giây để hoàn thành bài kiểm tra.
Dưới đây là đáp án câu đố.