Thử thách tìm chú ếch nhỏ trong 9 giây: Giải được câu đố "xoắn não" này bạn sẽ trở thành người có đôi mắt cực kỳ tinh tường

Đừng sợ, vì ngay cả những bộ óc mạnh mẽ nhất cũng không thể tự giải trí trong sự đơn điệu của mùa hè dài và khó khăn. Để giúp bạn thoát khỏi sự nhàm chán, chúng tôi có giải pháp hoàn hảo!

Bạn đang tan chảy dưới ánh nắng gay gắt, tuyệt vọng tìm kiếm cách để cứu bộ não của mình khỏi sự chán nản?

Mặc dù ảo ảnh quang học thường được coi là trò tiêu khiển đơn thuần và câu đố của trẻ em, nhưng nó phức tạp hơn nhiều so với những gì chúng ta tưởng tượng.

Hãy nhìn vào trò ảo ảnh đáng kinh ngạc này, đảm bảo sẽ khiến bạn ngồi bật dậy trên ghế, háo hức chờ đợi thêm nhiều câu đố hơn nữa.

Những ảo ảnh đáng chú ý này làm mê hoặc tâm trí của người xem và thách thức khả năng cảm nhận thị giác của họ, làm nổi bật trình độ IQ của từng người.

Không chỉ thế, chúng còn có khả năng khám phá sâu hơn vào những đặc điểm tính cách ẩn giấu của từng người.

Những ảo ảnh này là những hình ảnh gây ảo giác cho mắt và xoay tròn cách nhìn của bạn. Trong nhiều thế kỷ, các nhà nghiên cứu đã thắc mắc về chức năng và cách hoạt động của những ảo ảnh này, có tác động sâu sắc đến thị giác của chúng ta.

Tuy nhiên, mặc dù đã nỗ lực không ngừng, các nhà nghiên cứu vẫn chưa tìm ra bất kỳ kết luận xác định nào về vấn đề này.

Thử thách tìm con ếch trong 9 giây. Ảnh: India Times

Chuẩn bị cho mình một nhiệm vụ đầy thử thách! Trong ảo ảnh quang học phức tạp này ẩn chứa hình ảnh của một con ếch nhỏ.

Thử thách, nếu chọn chấp nhận nó, là bạn phải tìm ra con ếch ẩn mình trong khung cảnh rộng lớn của khu rừng tươi tốt dưới bức ảnh.

Bạn có tổng cộng 9 giây để hoàn thành bài kiểm tra.

Dưới đây là đáp án câu đố.