Không “bắt ép” được gia đình cô dâu trả vợ, người đàn ông uất nghẹn đến mức treo cổ tự tử

Thế giới 15/06/2023 12:19

Mới đây, một người đàn ông ở Ấn Độ, đã tự tử sau khi bố mẹ cô dâu không chịu “chia tay” con gái họ kể cả vài tháng sau khi cưới.

Theo India Today, người đàn ông này tên Krishna Kumar Gupta, hiện đang sống ở thành phố Mumbai cùng gia đình.

Anh kết hôn với Reema Kumari vào ngày 14 tháng 4. Vào thời điểm đó, bố mẹ vợ của anh nói với anh rằng sự kiện cô dâu về nhà chồng sẽ không diễn ra ngay sau đám cưới mà chọn vào một ngày tốt lành. Sau đó, cả gia đình của Krishna Kumar quay trở lại Mumbai.

Không “bắt ép” được gia đình cô dâu trả vợ, người đàn ông uất nghẹn đến mức treo cổ tự tử - Ảnh 1
Cảnh sát đang điều tra vụ việc. Ảnh: India Today

Sau gần hai tháng, Krishna đến nhà để đưa vợ về nhưng gia đình một lần nữa từ chối “chia tay” với lý do không có ngày lành.

Bị kích động bởi điều này, Krishna đã treo cổ tự tử vào đêm ngày 13/6. Sau đó, người thân tiết lộ rằng anh đã đến 10 ngày trước và thất vọng với việc gia đình cô dâu không chịu “chia tay” vợ.

Thi thể của anh ấy đã được chuyển đến bệnh viện địa phương để khám nghiệm tử thi. Cảnh sát đã bắt đầu điều tra vụ việc.

 

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