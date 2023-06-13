Clip chú nai tơ nhai rắn làm bữa điểm tâm gây bão mạng

Thế giới 13/06/2023 17:48

Mới đây, một đoạn video đang được lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội về cảnh tượng một con hươu đang ăn xác của con rắn tạo ra hình ảnh thiên nhiên hiếm có về loài động vật thường ăn cỏ này.

Một video thú vị và đặc biệt gần đây đã trở nên nổi tiếng khi cho thấy một con hươu hoang đang thực hiện hành vi khác thường: ăn một con rắn.

Theo đoạn video lan truyền, sự tương tác độc đáo giữa hai sinh vật này đã khiến người xem không khỏi ngạc nhiên và thích thú.

Tình huống đáng kinh ngạc này đã truyền cảm hứng cho một làn sóng tìm hiểu và trò chuyện trên khắp các nền tảng truyền thông xã hội khi thiên nhiên làm chúng ta ngạc nhiên.

Internet đã tràn ngập cảm xúc từ sự kinh ngạc và hoài nghi đến sự tò mò và ngạc nhiên vì sự phát tán nhanh chóng của video. Nhiều người dùng đã bày tỏ sự ngạc nhiên về mối quan hệ không tưởng giữa hai loài sinh vật khác nhau.

Những người khác lại bị cuốn hút bởi khả năng săn bắt của con hươu, nhấn mạnh sự khéo léo và sự linh hoạt phi thường của động vật hoang dã trong cuộc chiến sinh tồn.

Hươu được phân loại là động vật ăn cỏ, với các nguyên liệu thực vật chiếm phần lớn trong chế độ ăn uống của chúng.

Clip chú nai tơ nhai rắn làm bữa điểm tâm gây bão mạng - Ảnh 1
Đoạn video cho thấy một con hươu đang ăn phần còn lại của con rắn. Ảnh: Twitter

Tuy nhiên, thỉnh thoảng chúng cũng ăn thịt. Loài động vật này ăn thịt khi cơ thể chúng bị coi là thiếu khoáng chất như phốt pho, canxi và muối.

Theo National Geographic, điều này thường xảy ra trong mùa đông hoặc khi đời sống thực vật khan hiếm trong môi trường mà chúng sinh sống.

Science Girl, một người dùng Twitter , đã chia sẻ video với lời giải thích: “Hươu là động vật ăn cỏ và được xếp vào nhóm động vật nhai lại vì dạ cỏ của chúng giúp chúng tiêu hóa các chất thực vật cứng như cellulose. Nhưng nếu thức ăn khan hiếm hoặc chúng thiếu khoáng chất như canxi và phốt pho, chúng có thể ăn thịt. Hãy xem con này ăn rắn”.

Đoạn clip đang lan truyền mạnh mẽ này bắt đầu với cảnh động vật ăn cỏ đứng ở nơi có vẻ như là rìa của một khu rừng nối liền với một con đường bê tông. Con hươu đang ăn phần còn lại của loài bò sát.

Chỉ mới một ngày kể từ khi video xuất hiện trên khắp các phương tiện truyền thông xã hội và cho đến nay, nó đã nhận được hơn 5,7 triệu lượt xem, 5.442 lượt chia sẻ, 989 bình luận, 33,3 nghìn lượt thích.

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