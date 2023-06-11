Thấy người thân không muốn tiết lộ “tin sốc” với chàng trai, bác sĩ khuyên gia đình: “Anh không thể giấu sự thật”

Thế giới 11/06/2023 06:33

Lời khuyên từ một bác sĩ Trung Quốc rằng con trai duy nhất nên được thông báo rằng mẹ mình sắp qua đời bất chấp những tác động tiêu cực có thể xảy ra đối với việc học của cậu ấy cho kỳ thi tuyển sinh đại học quan trọng đã gây ra phản ứng sôi nổi trên mạng xã hội Trung Quốc.

Một video trực tuyến, được quay vào tháng 5, trong đó bác sĩ đang nói chuyện với người thân của người phụ nữ sắp qua đời, đã lan truyền vào ngày 6 tháng 6, một ngày trước kỳ thi tuyển sinh đại học quốc gia của Trung Quốc, hay còn gọi là cao khảo (gaokao).

Đoạn clip đã khơi dậy các cuộc thảo luận về mức độ áp lực học tập ở nước này.

Trong video, Li Ying, một bác sĩ từ trung tâm chăm sóc của bệnh viện Thâm Quyến, khuyên gia đình người phụ nữ nói với đứa con trai duy nhất của bà rằng mẹ cậu sắp qua đời và để cậu “gặp mẹ lần cuối”.

“Nếu cậu ấy muốn chia tay mẹ, anh không thể giấu sự thật, nếu không cậu ấy có thể phải chịu đựng nỗi đau mất mát trong một thời gian dài. Nếu điều đó khiến cậu ấy mất tập trung vào kì thi cao khảo thì có thể thi lại vào năm sau”, Li nói với cha của cậu bé.

Thấy người thân không muốn tiết lộ “tin sốc” với chàng trai, bác sĩ khuyên gia đình: “Anh không thể giấu sự thật” - Ảnh 1
Bác sĩ Thâm Quyến đã phải thảo luận chân thành với cha của học sinh. Ảnh: The Paper

Lời khuyên của bác sĩ đã gây ra một cuộc thảo luận sôi nổi trên mạng, với nhiều người bày tỏ việc không tin rằng ai đó sẽ có suy nghĩ xem kỳ thi tuyển sinh đại học Trung Quốc (gaokao) quan trọng hơn quyền của một đứa trẻ được gặp mẹ đang trên giường bệnh trong những giây phút cuối cùng của cuộc đời.

“Tôi không hiểu tại sao ai đó lại nghĩ rằng gaokao quan trọng hơn việc gặp mẹ đang trên giường bệnh lúc cuối đời”, một người nói.

“Nếu có bất kỳ lo lắng nào về việc tin tức có thể khiến con trai mất tập trung vào kỳ thi, thì tôi chỉ có thể nói rằng hệ thống giáo dục của chúng ta đã thất bại hoàn toàn”, một người khác bình luận.

Thấy người thân không muốn tiết lộ “tin sốc” với chàng trai, bác sĩ khuyên gia đình: “Anh không thể giấu sự thật” - Ảnh 2

Kỳ thi này được nhiều người coi là kỳ thi quan trọng nhất trong cuộc đời học tập của học sinh. Ảnh: AFP

Được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1952 và được nối lại vào năm 1977, cao khảo được coi là kỳ thi cạnh tranh nhất của Trung Quốc mà tương lai các hầu hết học sinh trung học đều phải trải qua nó.

Chỉ 1,62% trong số 11,93 triệu thí sinh lọt vào top 39 trường đại học hàng đầu của Trung Quốc, được gọi là “985” vào năm ngoái, theo gaosan.com, một cổng thông tin điện tử chuyên cung cấp thông tin về kỳ thi tuyển sinh đại học quốc gia.

Số lượng thí sinh năm nay ước tính là 12,91 triệu người, cao nhất kể từ năm 2010.

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