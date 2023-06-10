Bà Zou, mẹ của em bé đang trong thời gian điều trị sau sinh, cho biết khi nhận giấy chứng nhận tại bệnh viện, cô không để ý đến điều này.

Trên giấy chứng nhận tiêm chủng phòng bệnh, ghi rõ bé gái này sinh vào ngày 3 tháng 6, ngày cấp giấy chứng nhận là ngày 6 tháng 6 với con dấu màu đỏ có chữ “chứng nhận đã tử vong”.

Bà Zou cho biết cô rất tức giận khi thấy giấy chứng nhận, và đã nhanh chóng tìm cách liên lạc với bệnh viện để giải quyết vụ việc.

“Hôm nay tôi đưa con đi kiểm tra sức khỏe và phát hiện ra chúng tôi cần con dấu để làm giấy khai sinh nhưng con dấu chứng tử lại được thay thế”, bà Zou nói.

“Kết quả là họ bảo tôi mang giấy tờ đến và chỉnh sửa lại, tôi không thể chấp nhận được thái độ như vậy”, bà Zou nói.

Bệnh viện đã đóng nhầm con dấu chứng tử vào giấy tiêm chủng của một em bé mới sinh. Ảnh: Aboluowang

Đồng thời yêu cầu bệnh viện phải xin lỗi và bồi thường tinh thần nhưng bệnh viện không có bất kỳ sự xin lỗi hay giải thích nào, chỉ đồng ý bồi thường chi phí 200 nhân dân tệ (khoảng hơn 600 ngàn) cho việc đi lại.

Cư dân mạng rất đồng cảm với người mẹ này, lần lượt tố cáo hành vi của bệnh viện:

“Nghĩ lại mà tôi thấy bực mình, con cô ấy vừa mới chào đời mà bạn lại đóng dấu chương này”,

“Quá đáng, nếu rơi vào trường hợp này, tôi sẽ bị tức chết, thật là xui xẻo”,

“Xin lỗi cũng vô ích nhỉ? Có thể nhớ cả đời”,

“Lỗi ngớ ngẩn như thế này cũng có thể xảy ra sao?”.

Đây không phải là trường hợp đầu tiên xảy ra ở Trung Quốc.

Theo Chuanguan News, vào tháng 2 năm 2021, Trung tâm Dịch vụ Y tế thị trấn Zhuyang ở tỉnh Tứ Xuyên cũng đóng nhầm “con dấu đặc biệt của giấy chứng tử” vào giấy chứng nhận tiêm chủng của trẻ sơ sinh.

Vào ngày 27 tháng 1 năm 2021, một bác sĩ tại Bệnh viện Nhân dân số 1 của thành phố Trịnh Châu đã cấp giấy chứng nhận chẩn đoán bệnh thủy đậu cho một đứa trẻ 11 tuổi và đóng nhầm con dấu chứng tử vào giấy khám.