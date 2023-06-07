Thử thách tìm con bướm trong 9 giây: Nếu làm được bạn sẽ nằm trong 1% người thông minh giải được câu đố này

Bạn muốn làm mới bộ não của bạn sau một ngày đầy căng thẳng? Còn cách nào tốt hơn để khởi động lại dòng chảy trí tuệ của bạn hơn là giao cho chúng một việc gì đó để giải quyết?

Bên cạnh việc là một trò chơi vui nhộn và là thước đo trí thông minh, ảo ảnh quang học còn được sử dụng để đi sâu hơn vào tâm trí của một cá nhân và khám phá những sự thật ẩn giấu về tính cách của họ.

Ảo ảnh quang học là những hình ảnh thách thức thị giác của một cá nhân. Nó có thể có các hình thức khác nhau. Chúng có thể là thể chất, sinh lý hoặc nhận thức.

Ảo ảnh quang học này chính là thứ bạn đang tìm kiếm nếu bạn muốn sử dụng các tế bào não của mình để làm điều gì đó đơn giản nhưng đầy thách thức.

Các nhà nghiên cứu đã gặp khó khăn trong việc hiểu được tác động của ảo ảnh quang học đối với tâm trí con người và thậm chí sau nhiều thập kỷ nghiên cứu, không có phát hiện cụ thể nào được đưa ra trong lĩnh vực này.

Trong khi hầu hết mọi người tin rằng ảo ảnh quang học chỉ được sử dụng như câu đố và trò chơi, thì trên thực tế, những ảo ảnh này cũng có thể được sử dụng để đo mức IQ của một cá nhân.

Bên cạnh việc là một trò chơi vui nhộn và là thước đo trí thông minh, ảo ảnh quang học còn được sử dụng để đi sâu hơn vào tâm trí của một cá nhân và khám phá những sự thật ẩn giấu về tính cách của họ.

Nhiệm vụ của bạn rất đơn giản. Nếu bạn muốn biết liệu chỉ số IQ của mình có cao hơn nhiều so với người bình thường thì hãy làm theo các bước đơn giản sau.

Thử thách tìm con bướm trong 9 giây. Ảnh: India Times

Lấy một cái đồng hồ bấm giờ và đặt một báo thức chính xác 9 giây. Đó là tất cả thời gian mà bạn có để giải câu đố. Trong khoảng thời gian ngắn đó, bạn phải tìm ra con bướm đang ẩn trong hình ảnh. Chỉ có 1% số người đã thực hiện bài kiểm tra này có thể tìm thấy con bướm ẩn trong thời gian quy định.

Dưới đây là đáp án của câu đố.