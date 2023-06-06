Không chu cấp theo đúng như thỏa thuận, người phụ nữ "phá tan" hôn lễ của chồng cũ

Thế giới 06/06/2023 16:32

Một người phụ nữ ở Trung Quốc đã xuất hiện trong đám cưới của chồng cũ với tấm biểu ngữ “Chấp nhận vợ lẽ thay cho chồng tôi” về tranh chấp giải quyết ly hôn đã gây ra cuộc tranh luận trên mạng.

Theo thông tin từ South China Morning Post, người phụ nữ đến từ tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, chỉ được xác định bằng họ Luo, và chồng cũ của cô, họ Li, đã ly hôn vào năm 2019.

Li nhận được quyền nuôi con gái của họ trong vụ ly hôn và đồng ý trả cho Luo 1 triệu nhân dân tệ (khoảng 3,3 tỷ), 5.000 nhân dân tệ (khoảng 16,5 triệu) mỗi tháng và trang trải chi phí y tế cũng như bảo hiểm kinh doanh cho đến khi cô tái hôn, Red Star News đưa tin.

Tuy nhiên, Li đã không trả tiền bồi thường như thỏa thuận và tái hôn vào tháng 1 năm nay.

Các nỗ lực hòa giải của tòa án đã không thành công, khiến Luo phải tự mình giải quyết vấn đề.

Vào ngày cưới của Li, Luo đã xuất hiện và phát tờ rơi cho khách mời và đăng lên mạng xã hội những dòng tin nhắn như: “Vợ cũ chúc mừng chồng cũ lấy vợ lẽ”.

Không chu cấp theo đúng như thỏa thuận, người phụ nữ 'phá tan' hôn lễ của chồng cũ - Ảnh 1
Biểu ngữ Luo mang đến đám cưới của chồng cũ và được đưa ra trước mặt khách mời. Ảnh: Baidu

Luo cũng giăng một biểu ngữ phản đối ở lối vào cộng đồng dân cư nơi tổ chức đám cưới với nội dung: “Một người vô cùng yêu chồng tôi và với tư cách là vợ hợp pháp của anh ấy, tôi đến đây hôm nay để nhận thê thiếp thay cho anh ấy”.

Đáp lại, Li đã đệ đơn ba vụ kiện vu khống và một đơn yêu cầu giải quyết quyền nuôi con đối với Luo.

Trong phiên hòa giải mới của tòa án, Li cuối cùng đã đồng ý trả số tiền anh ta nợ thành ba đợt trong khi Luo công khai xin lỗi về hành vi của cô tại đám cưới.

Câu chuyện đã gây ra cuộc tranh luận sôi nổi về lý do ly hôn và bình đẳng giới trên mạng xã hội Trung Quốc.

Không chu cấp theo đúng như thỏa thuận, người phụ nữ 'phá tan' hôn lễ của chồng cũ - Ảnh 2

Câu chuyện đã gây ra cuộc tranh luận gay gắt về hôn nhân, ly hôn và bình đẳng giới trên mạng xã hội đại lục. Ảnh: Shutterstock

Một người hỏi: “1 triệu nhân dân tệ bồi thường cho tội ngoại tình hay phân chia tài sản?”

Một người khác cho biết: “Chồng được quyền nuôi con và trả tiền bồi thường, vậy tại sao vẫn có tiền cấp dưỡng hàng tháng? Không còn nghi ngờ gì nữa, đó là người đàn ông lừa dối trước. Anh ấy rất muốn ly hôn và sẵn sàng đồng ý với yêu cầu của người phụ nữ”.

Ngoài ra một số người chỉ trích Luo tham lam: “Không tái hôn, cô ấy có thể kiếm được thu nhập 5.000 nhân dân tệ hàng tháng. Đó là nhiều hơn những gì một công việc thường xuyên cung cấp! Người phụ nữ đang tham lam”.

Một người khác hỏi: “Có khung thời gian cụ thể cho ba đợt không? Có bất kỳ hình phạt nào cho các khoản thanh toán trễ không? Nếu không ghi rõ những điều này, vợ cũ sẽ còn phải chạy vạy đòi tiền bồi thường trong khi vợ chồng mới tận hưởng thế giới hạnh phúc của mình”.

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