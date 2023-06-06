Hệ thống thức ăn nhanh McDonald ở Việt Nam có gì lạ?

Tôi thích xem cách McDonald's điều chỉnh thực đơn của mình để phù hợp với các khẩu vị khác nhau trên toàn cầu.

Mới đây, trên tờ Business Insider đã chia sẻ bài viết của Megan Gilbert về trải nghiệm ẩm thực McDonald's tại Việt Nam có khác gì so với Mỹ.

Vì vậy, khi tôi đến thăm Việt Nam trong chuyến đi ba tháng qua ở Đông Nam Á , tôi biết mình phải dừng chân tại một cửa hàng McDonald's nào đó.

Nó cho phép tôi thử McFlurry hoa anh đào ở Nhật Bản và Chicken Maharaja Mac ở Ấn Độ.

Tôi đã đặt mua một số món yêu thích của mình khi còn ở Mỹ như Big Mac, khoai tây chiên và bánh mì kẹp thịt gà để so sánh chúng như thế nào. Tôi cũng đã thử một số món trong thực đơn độc đáo của McDonald's tại Việt Nam.

Khi tôi đến McDonald's ở Thành phố Hồ Chí Minh, nhãn hiệu quen thuộc, nhưng bên trong có cảm giác cao cấp hơn những địa điểm ở Mỹ mà tôi đã đến thăm.

Chỉ có khoảng 20 cửa hàng McDonald's ở Thành phố Hồ Chí Minh, và tôi đã ghé thăm một cửa hàng gần Phố đi bộ Bùi Viện của TP.HCM, một khu vực phổ biến với du khách ba lô. Nó có bốn tầng cao chót vót lên bầu trời và những cửa sổ đồ sộ cao từ trần đến sàn.

Bên trong chuỗi cửa hàng này rất sạch sẽ đến mức thật sự khiến tôi nhớ những nét đẹp của các cửa hàng McDonald's ở Mỹ mà tôi đã quen thấy.

Tôi đến vào khoảng giờ ăn trưa, vì vậy tôi rất ngạc nhiên khi thấy không có ai xếp hàng khi tôi gọi món.

Văn hóa ẩm thực của Việt Nam tập trung vào việc chia sẻ và tụ tập tại các quán ăn ven đường, hai điều mà người ta thực sự không thể làm ở McDonald's.

Tôi cũng không hiểu về văn hóa bánh mì kẹp thịt ở Việt Nam, điều này khiến tôi tự hỏi liệu Big Mac có khó bán hay không.

Cuối cùng, tôi thấy một nhóm lớn người nước ngoài đặt hàng, theo sau là một số thanh thiếu niên địa phương.

Tôi đã đặt hàng qua một màn hình cảm ứng, giúp sắp xếp hợp lý toàn bộ quy trình và loại bỏ mọi rào cản ngôn ngữ.

Quá trình đặt hàng thực sự dễ dàng vì màn hình cảm ứng cho tôi tùy chọn dịch toàn bộ menu sang tiếng Anh.

Tôi đã nếm thử một số món yêu thích và một số món chỉ có ở Việt Nam.

Đối với các món khai vị, tôi đã chọn một McRoyal Deluxe, một Big Mac , một suất cơm và gà rán và một McSpicy Deluxe .

Tôi kết hợp chúng với bắp ngọt và khoai tây chiên cùng với nước mơ calamansi muối, latte matcha đá và Coca-Cola. Tổng cộng là 480.000 đồng, tương đương khoảng 20 đô la.

Tôi đã cố gắng đặt nhiều đặc sản địa phương nhất có thể trong khi vẫn thử các phiên bản Việt Nam mà tôi yêu thích.

McRoyal Deluxe giống nhất với Quarter Pounder, món burger McDonald's yêu thích của tôi ở Mỹ.

McRoyal Deluxe với pho mát có một số điểm tương đồng với loại Quarter Pounder có pho mát, nhưng chúng thực sự là những loại bánh mì kẹp thịt khác nhau.

Một điểm khác biệt, phô mát của McRoyal Deluxe có màu sắc đậm hơn và ít mềm hơn so với phô mát của Quarter Pounder.

McRoyal Deluxe cũng có rau diếp cá, mà không có trong Quarter Pounders, và một lớp kem trứng dày thay vì sự kết hợp của sốt cà chua và mù tạt của Quarter Pounder.

Tôi không thể đến một cửa hàng McDonald's ở Việt Nam mà không thử phiên bản Big Mac của nó.

Cái bánh sẫm màu hơn tôi tưởng, có màu tương tự như màu bánh mì của McRoyal Deluxe. Nó cũng trông mỏng hơn so với một chiếc bánh mì Big Mac điển hình, khiến phiên bản Việt Nam có vẻ nhỏ hơn.

Tôi cũng nhận thấy rằng dường như có nhiều nước sốt Big Mac và rau diếp hơn trên phiên bản Việt Nam, mặc dù điều đó có thể dành riêng cho món bánh mì kẹp thịt của tôi.

McSpicy Deluxe có thể so sánh với Spicy Deluxe McCrispy của Mỹ, nhưng nó có sốt mayonnaise thay vì nước sốt cay.

Ở Mỹ, Spicy Deluxe McCrispy có gà rán kiểu miền Nam của McDonald's, rau diếp thái nhỏ, cà chua và sốt tiêu cay trên một cuộn khoai tây .

Tôi đã thử gọi một loại bánh mì có vẻ rất giống ở Việt Nam có tên là McSpicy Deluxe , nhưng cuối cùng lại có một chút khác biệt.

Phiên bản Việt Nam có thịt gà thăn dày và mọng nước hơn, đi kèm với sốt mayonnaise thay cho nước sốt tiêu cay.

Khách hàng có thể gọi bắp ngọt ăn kèm thay cho khoai tây chiên.

Tại Việt Nam, bạn có thể gọi một suất ngô ngọt tại McDonald's thay vì khoai tây chiên của thương hiệu này.

Tôi đã đặt nó như một phần của bữa ăn Big Mac của mình và nó được đựng trong một hộp nhựa nhỏ.

Các món trong thực đơn thú vị nhất là nước chanh muối và latte matcha đá.

Calamansi là một loại cây lai, hay còn được gọi là chanh Phillippine. Loại trái cây này được ngâm với muối tạo thành một thức uống có vị mặn, thơm và ngọt.

Nếu đồ uống ngọt hơn một chút và ít mùi hơn một chút, nó có thể có vị giống như trà ngọt .

Matcha latte đá cũng là một bổ sung ngon miệng, sảng khoái cho bữa ăn của tôi.

Tôi rất vui khi được ăn thử McDonald's ở Việt Nam, nhưng tôi ước thực đơn có nhiều món lấy cảm hứng từ ẩm thực đường phố Việt Nam.

Bữa ăn rẻ nhất tôi gọi trong chuyến thăm McDonald's ở Thành phố Hồ Chí Minh là gà rán và cơm với một ly Coca-Cola cỡ vừa với giá 84.000 đồng, tương đương khoảng 3,6 đô la.

Đó không phải là quá đắt, tuy nhiên so với văn hóa ẩm thực đường phố phổ biến ở Việt Nam, đó là một sự lựa chọn tương đối đắt đỏ.

Bạn có thể tìm thấy một chiếc bánh mì thơm ngon chỉ với 15.000 đồng từ những người bán hàng rong.

Họ cũng có thể làm phở trong vài giây bằng cách múc mì, thịt, rau, rau thơm và nước dùng vào cùng nhau. Thông thường, tô phở có giá khoảng 20.000 đồng.

Tôi muốn thấy các địa điểm của McDonald's tại Việt Nam có nhiều lựa chọn hơn lấy cảm hứng từ các món ăn đường phố nổi tiếng của đất nước, như phở, bánh mì và bún chả.

Tôi chắc chắn sẽ thử McDonald's một lần nữa tại điểm đến tiếp theo của mình và tôi nóng lòng muốn xem thực đơn của nó so với thực đơn này và những thực đơn khác trên toàn cầu như thế nào.

Ảnh: Megan Gilbert