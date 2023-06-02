Cô gái bị yêu cầu rời tiệc cưới vì mặc quần jean và sơ mi trắng trong tiệc cưới trang trọng

Thế giới 02/06/2023 12:02

Một trường hợp về quy định trang phục trong đám cưới mà một phụ nữ ở Đài Loan phải chịu đựng đã nhận được sự đồng cảm và ủng hộ rộng rãi trên mạng xã hội của hòn đảo này.

Theo thông tin từ South China Morning Post, làn sóng ủng hộ dành cho người phụ nữ bất hạnh này đến sau khi cô viết một bài đăng trên một nền tảng mạng xã hội ẩn danh, kể về việc cô gần như bị đuổi ra khỏi đám cưới của một đồng nghiệp nam vì mặc quần jean.

Cô cho biết trong số hơn 10 tiệc cưới mà cô đã tham dự trong cuộc đời 35 tuổi của mình, đây là lần đầu tiên cô bị đối xử như vậy.

Người phụ nữ cho biết vì tiệc cưới được tổ chức tại một nhà hàng sang trọng nên cô đã chuẩn bị một món quà bằng tiền mặt trị giá 6.600 đài tệ (khoảng 5 triệu) và quyết định mặc quần jean có lỗ và áo phông trắng.

Vừa ngồi xuống và ăn món đầu tiên của bữa tiệc, cô đã bị anh trai của cô dâu đến nói với cô rằng cô phải rời đi vì trang phục của mình.

Cô gái bị yêu cầu rời tiệc cưới vì mặc quần jean và sơ mi trắng trong tiệc cưới trang trọng - Ảnh 1
Người phụ nữ đã chuẩn bị một món quà tiền mặt trị giá khoảng 5 triệu cho cặp đôi hạnh phúc. Ảnh: Shutterstock

“Anh ta bảo tôi tự đi ra để anh ta không phải kéo tôi ra”, người phụ nữ tức giận viết trên bài đăng của mình. Thêm vào đó, cô trả lời rằng: “Tôi là bạn của chú rể và anh là anh trai của cô dâu, tại sao anh lại làm vậy với tôi?”

Cuối cùng, chú rể và gia đình của anh ấy đã đứng ra hòa giải và cô ấy được phép ở lại.

Nhiều người dùng mạng xã hội đã ủng hộ cô gái này.

Một người nói: “Ngay cả khi bạn ăn mặc thực sự không phù hợp, họ cũng không nên đuổi bạn ra ngoài”.

Một người khác nói: “Tôi muốn biết nhà hàng sang trọng như thế nào mà bạn không được mặc quần jean”.

Một người thứ ba nói: “Đáng lẽ bạn nên lấy lại số tiền quà tặng và bước ra ngoài”.

 

 

 

 

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