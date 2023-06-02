Người đàn ông nghe “tin sốc” sau khi phát hiện vợ ngoại tình với bố mình

Thế giới 02/06/2023 07:45

Một người đàn ông người Anh đã nói rằng anh đã bắt quả tang vợ ngoại tình với bố mình qua thiết bị giám sát trẻ em và cặp đôi không tưởng này hiện đang mong đợi một cặp song sinh ra đời.

Declan Fuller, 22 tuổi, cáo buộc vợ cũ của anh, Stephanie, bắt đầu mối quan hệ bí mật với cha anh, Darren, 44 tuổi, sau khi ông chuyển đến sống tại nhà của họ ở South Wales vào năm ngoái.

Mối quan hệ đã bị bại lộ khi Declan trở nên nghi ngờ và sử dụng điện thoại của mình để kiểm tra camera của em bé vào một ngày nọ khi đang làm việc.

Trên màn hình, anh nói rằng mình đã nhìn thấy Stephanie “lẻn” vào phòng ngủ của bố anh ấy, một lời buộc tội mà cô ấy kiên quyết phủ nhận.

Tuy nhiên, Stephanie và Darren hiện đã chính thức trở thành một cặp đôi và hiện đang mong đợi một cặp song sinh ra đời.

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Người đàn ông cảm thấy bị phản bội sau khi vợ ngoại tình với bố mình. Ảnh: Facebook

“Tôi cảm thấy bị phản bội nhưng tôi sẽ tốt hơn nếu không có hai người họ”, Declan nói với The Sun.

Declan, người có chung cô con gái Willow hai tuổi với Stephanie, tiếp tục nói rằng anh “cảm thấy tiếc” cho cặp song sinh chưa chào đời sẽ được sinh ra trong một gia đình phức tạp.

Nhưng Stephanie khẳng định mối quan hệ của cô với bố chồng cũ không nảy nở cho đến sau khi cô chia tay Declan.

“Tôi không lừa dối Declan. Chúng tôi quen nhau khoảng một tuần sau khi anh ấy bỏ tôi”, cô nói với The Sun

Trong một động thái càng thêm sát muối vào vết thương lòng, Stephanie và Darren hiện đang sống cùng nhau, cách Declan chưa đầy 10 km.

Các bài đăng trên Facebook cho thấy Declan và Stephanie đính hôn vào năm 2018, khi họ mới 17 tuổi.

 

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