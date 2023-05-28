Hiện tại, nhiều người cho rằng động cơ giết người có thể liên quan đến việc anh ta tin rằng có hai người phụ nữ đã nói xấu mình và sợ cảnh sát nổ súng.

Chiều 25/4, tại thành phố Nakano, tỉnh Nagano, Nhật Bản đã xảy ra vụ án giết người làm 4 người chết. Nghi phạm là Masanori Aoki, 31 tuổi, đã sử dụng dao và súng săn để giết 4 người trong khoảng 12 phút, trong đó có cả cảnh sát.

Trụ sở khám xét của cảnh sát Nagano nhận định nghi phạm có thể đã bất ngờ gây án với ý định giết người mạnh mẽ, công tác khám nghiệm pháp y sẽ được tiến hành trong thời gian sớm nhất để tìm ra nguyên nhân cái chết của 4 người.

Tờ Mainichi Shimbun của Nhật Bản đưa tin rằng những người có liên quan tham gia vào cuộc điều tra hai tiết lộ hai người phụ nữ có thể là nạn nhân đầu tiên bị tình nghi và nghi phạm đã tuyên bố rằng “tôi nghĩ họ đang nói xấu về tôi”.

Một đài truyền hình quay cảnh ngôi nhà nơi một nghi phạm trốn sau khi được cho là đã giết 4 người ở Nakano, tỉnh Nagano, ngày 26/5/2023.

Cảnh sát địa phương sẽ chuyển nghi phạm đến văn phòng công tố quận Nagano để điều tra vào chiều nay.

Những người có liên quan tham gia điều tra cho biết nghi phạm đã thú nhận rằng "Tôi nghĩ họ sẽ bắn nên tôi đã bắn"; bộ phận khám xét đang điều tra cẩn thận động cơ và quá trình chi tiết của nghi phạm.

Fuji News đưa tin, nghi phạm có giấy phép sử dụng súng ngắn, một người bạn của cha nghi phạm cũng cho biết, ông có nghe nói nghi phạm cũng thường đến trường bắn để tập “bắn đĩa bay” nên hẳn là người đã quen với việc sử dụng súng.

Được biết, nghi phạm là Masamichi Aoki, 31 tuổi, con trai cả của Masamichi Aoki, chủ tịch quốc hội địa phương, đã từ chức vào ngày 26/5.

Cảnh sát địa phương cho biết hai người chết là Yukie Murakami, 66 tuổi và Yasuko Takeuchi, 70 tuổi.

Cả hai đều có vết đâm và được cho là đã bị sát hại bởi một con dao. Theo bạn của người quá cố, cả hai thường đi dạo cùng nhau sau 4 giờ chiều hàng ngày.

Vào khoảng hơn 4 giờ chiều cùng ngày, hai cảnh sát đã bị tấn công bằng súng và dẫn đến tử vong.

Nạn nhân được xác định là Trưởng phòng cảnh sát 46 tuổi Yoriki Tamai và Trưởng phòng thanh tra 61 tuổi Takao Ikenouchi của Đồn cảnh sát Nakano thuộc Cảnh sát tỉnh Nagano.

Theo thông tin, cảnh sát ban đầu được báo cáo là bị tấn công bằng dao và cả hai cảnh sát đã chết khi không mặc áo chống đạn.

Nhưng những người dân gần đó chứng kiến ​​vụ việc cho biết, hai sĩ quan cảnh sát thiệt mạng là do bị bắn bất ngờ qua cửa kính xe cảnh sát.