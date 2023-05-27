Cách chế ly cà phê sữa đá Việt Nam tuyệt hảo trên báo Mỹ

Nhưng dù nó tuyệt vời ở quán cà phê, cố gắng làm lại đồ uống giống như vậy tại nhà thường dẫn đến kết quả không như mong đợi.

Giống như một quả pháo nổ vui tươi rớt xuống hồ vào một ngày nóng, cà phê đá mang đến một cảm giác sảng khoái, mát mẻ, giúp bạn tỉnh táo suốt cả mùa hè.

Nếu bạn muốn ly cà phê đá ngon thì một phương pháp hoàn hảo là uống cà phê được pha nóng, để nguội và dùng kèm với đá.

Nếu bạn đang tự hỏi tại sao cà phê đá tự pha tại nhà của bạn không bao giờ thơm ngon như những gì bạn đợi đến hàng để mua, hãy tham khảo những gì những người pha chế đưa ra về những sai lầm thường gặp khi chuẩn bị đồ uống tại nhà.

Chuẩn bị sẵn một ít sữa đặc có đường nếu bạn muốn pha cà phê đá kiểu Việt Nam. Ảnh: Getty

Cà phê đá ngon nhất được làm từ những hạt cà phê tốt nhất, bột cà phê được xay đúng cách và tỷ lệ chính xác để giữ được hương vị khi rót lên đá.

Chọn loại hạt cà phê phù hợp

Tuan Huynh là chủ sở hữu của Viet five Coffee ở Chicago , nơi phục vụ cà phê Việt Nam chính hiệu mà anh nhớ từ thời trẻ. Người Việt Nam đã trở nên nổi tiếng khắp thế giới với món cà phê sữa đá, là loại cà phê đá dùng với sữa đặc có đường.

Đối với Huynh, hạt cà phê là yếu tố chính làm nên sự khác biệt của cà phê đá Việt Nam. Anh ấy chỉ sử dụng hạt cà phê robusta có độ axit thấp hơn.

Ông nói: “Hạt Robusta có vị đậm, không nồng và chúng được biết đến trên toàn thế giới nhờ hương vị đậm đà của chúng”.

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Trong khi anh ấy là người yêu thích cà phê robusta, bạn có thể muốn thử nghiệm với những cách pha khác.

Nhưng các chuyên gia đã nói rõ rằng dù bạn thích loại nào, tốt nhất bạn nên lấy hạt từ máy rang cà phê đặc biệt và sử dụng khi chúng có hương vị cao nhất.

Jimmy Evans , giám đốc thương hiệu và bán hàng tại Artisti Coffee Roasters giải thích: “Hạt cà phê rang ngon nhất từ ​​một đến ba tuần sau ngày”.

Xay hạt cà phê đúng cách

Các chuyên gia nói rằng đừng bao giờ sử dụng cà phê xay sẵn. Thay vì đó, bạn nên xay hạt cà phê bằng máy xay cà phê siêu mịn ngay trước khi pha chế. Bạn không có một máy xay cà phê tốt tại nhà? Đó có thể là thời điểm tốt để bắt đầu mua một cái.

Đầu tư vào thiết bị chất lượng cho gia đình là điều bắt buộc. Để có cách xay tốt nhất, một máy xay cà phê phẳng chất lượng cao sẽ cho bạn khả năng lấy được độ axit và độ ngọt tốt nhất từ cà phê”.

Huynh cho rằng việc không chú ý đến tỷ lệ chính xác là nguyên nhân chính dẫn đến nhiều thất bại khi pha cà phê đá tại nhà.

Pha chính xác tỷ lệ và đợi từ 4 đến 5 phút

Anh nói: “Bạn không thể chỉ dùng chiếc thìa ăn ngũ cốc để đo lượng cà phê của mình. Ở đây tại cửa hàng, chúng tôi rất chính xác với mọi thứ chúng tôi phục vụ và 'tỷ lệ bí mật' của chúng tôi là một phần cà phê với 12 phần nước”.

Hơn nữa, anh ấy nói rằng ngoài việc pha cà phê theo kiểu Pháp hoặc các phương pháp pha cà phê nhỏ giọt khác thì bạn nên thử phương pháp truyền thống của Việt Nam với một bộ lọc cà phê bằng phin bằng thép không gỉ đặt trên cốc.

Thêm cà phê xay, sau đó đổ một chút nước nóng và đợi “ngấm” trong 30 giây.

“Thời gian ngấm này rất quan trọng, nhưng nhiều người tại nhà bỏ qua bước đó. Nó tạo ra sự khác biệt”, Huynh nói.

Ảnh minh họa: Internet

Sau khi cà phê đã ngấm, thêm phần còn lại của nước nóng, đậy nắp và cho phép thời gian pha cà phê từ bốn đến năm phút.

Lắc nó lên

Tiếp theo là sữa và đá, tùy theo sở thích của bạn. Viet five pha cà phê với sữa đặc có đường (thương hiệu Ông Thọ của Việt Nam), sữa yến mạch và sữa dừa.

Sau đó nhân viên pha cà phê đã cho rất nhiều đá vào.

Đây là lý do tại sao: “Cà phê đá được dùng để nhấm nháp chứ không phải uống từng ngụm. Công thức của chúng tôi được tạo ra bằng cách tính đến sự có mặt của đá sẽ tan chảy khi bạn uống. Bạn có thể nghĩ rằng đá sẽ làm loãng nó quá nhiều, nhưng nó thực sự làm tăng thêm hương vị”, Huyh nói.

Ảnh minh họa: Internet

Vì vậy, nếu bạn đang yêu cầu “ít đá” cho ly cà phê của mình và nghĩ rằng bạn đang nhận được đồ uống ngon hơn thì điều đó là sai lầm vì nó rất có thể đang ảnh hưởng đến chất lượng của đồ uống.

Cuối cùng, bạn cần duy trì một chút đồ uống khi nhâm nhi. “Ở Việt Nam, bạn sẽ nhận thấy mọi người lắc chiếc ly để đá có thể phân bổ đều rồi sau đó mới uống,” Huynh nói. “Cái lắc đó giữ cho mọi thứ được trộn đều khi bạn uống, vì vậy đừng quên lắc trước khi nhâm nhi”.