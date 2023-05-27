Một bé gái đã tử vong sau khi bị người anh trai 30 tuổi của mình tra tấn trong nhiều ngày vì anh ta tưởng nhầm máu kinh nguyệt của em gái mình là do quan hệ.

Theo thông tun từ India Today, cô bé 12 tuổi đến từ thành phố Ulhasnagar thuộc bang Maharashtra đang có chu kỳ kinh nguyệt đầu tiên.

Báo cáo tiếp tục cho biết, nghi can còn bị kích động bởi vợ của anh. Vết máu trên quần áo của cô gái đã châm ngòi cho toàn bộ sự việc, khi anh trai coi những vết máu là kết quả của một mối quan hệ bất chính.

Cha mẹ của cô gái sống trong một ngôi làng và nạn nhân ở với vợ chồng anh trai mình. Được biết, anh trai làm nghề bảo vệ.

Một phần dưới sự kích động của vợ, người đàn ông đã tra tấn em gái mình đến chết. Ảnh minh họa: Internet

Đứa trẻ vị thành niên bị đánh liên tục trong ba ngày và khi tình trạng ngày càng xấu đi, cô bé được đưa đến bệnh viện trung tâm ở Ulhasnagar. Một bác sĩ ở đó đã kiểm tra cô gái và tuyên bố cô đã tử vong

Các nhân viên bệnh viện sau đó đã thông báo cho cảnh sát, họ đã nhận thi thể của cô gái và gửi đi khám nghiệm tử thi.

Theo cảnh sát, báo cáo khám nghiệm tử thi cho thấy những dấu vết tra tấn trên mặt, cổ và lưng của cô gái.

Sau đó, cảnh sát đã khởi tố người đàn ông vì tội giết người và bắt giữ anh ta.

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