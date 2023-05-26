Người đàn ông nói trên tên là Trương Thịnh Hưng, sinh năm 1966, quê gốc ở Lạc Dương, Hà Nam, cha mất từ ​​rất sớm nên chỉ còn lại anh, chị gái và mẹ nương tựa lẫn nhau nên gia đình luôn sống trong cảnh nghèo khó.

Trước sự ngạc nhiên của mọi người, khi bị hành quyết, anh vẫn mỉm cười và nói với cảnh sát: “Hãy hiến tặng nội tạng của tôi cho những người cần”.

Vì từ nhỏ cuộc sống ở nhà đã vất vả, mẹ nuôi nấng anh em lại càng khó khăn hơn, những chi tiết cuộc sống này đã ghi khắc vào lòng anh nên anh quyết định cố gắng làm việc hết sức để mẹ có cuộc sống tốt đẹp. Vất vả là thế, nhưng anh ấy không bao giờ phàn nàn.

Do điều kiện ở nhà không tốt, Trương Nghệ Hưng đã sớm gánh vác trách nhiệm nặng nề của gia đình, các anh chị em cũng bỏ học sớm để đi làm ngoài xã hội, hàng ngày phải làm đủ nghề để kiếm sống.

Gia đình của Trương Thịnh Hưng không mấy khá giả. Ảnh: Sohu

May mắn thay, ông trời đã nhìn thấy sự nỗ lực của anh ấy, sau đó Trương Thịnh Hưng kết hôn với một người vợ tốt bụng, người đã giúp anh ấy chăm sóc tốt gia đình ở nhà và hết lòng chăm sóc mẹ của anh, nuôi dạy hai đứa con.

Từ đó, Trương Thịnh Hưng đã biến áp lực cuộc sống thành động lực vì anh tin rằng miễn là mình làm việc chăm chỉ thì có thể thay đổi môi trường sống của cả gia đình.

Tuy nhiên, không như mong đợi, cuộc sống yên bình của anh không kéo dài được lâu. Năm 1998, nhiều sự việc xảy ra với Trương Thịnh Hưng đã khiến anh bước vào con đường không thể quay đầu.

Lúc đó, Trương Thịnh Hưng đang làm việc tại một công trường xây dựng và anh đã gặp phải một ông chủ có thái độ không tốt , thường xuyên la hét và quát mắng anh.

Ngoài ra, ông chủ còn thường xuyên tìm cách gây khó dễ cho Trương Thịnh Hưng, chỉ vì anh có vẻ thật thà, chịu khó và không nói nhiều.

Mặc dù đã gặp phải nhiều bất công trong công việc, nhưng Trương Thịnh Hưng vẫn chọn giữ im lặng để đối mặt với cuộc sống và có thể nuôi sống gia đình.

Cuộc sống của người trưởng thành không bao giờ dễ dàng. Sau này ông chủ thấy Trương Thịnh Hưng dù thế nào cũng sẽ không kháng cự nên đã lăng mạ anh bằng những lời nói khó nghe hậm chí còn nói xấu mẹ anh.

Đối với một người từ nhỏ đã sống cùng với mẹ của mình như Trương Thịnh Hưng, điều này thực sự là không thể chịu đựng được.

Cuối cùng, trong một lần bị ông chủ lăng mạ, Trương Thịnh Hưng đã quyết định đấu tranh và đánh trả ông chủ.

Anh phải ở tù 8 năm do hành hung ông chủ. Ảnh: Sohu

Sau đó, ông chủ đã bị đánh gãy xương và phải nhập viện điều trị, còn Trương Thịnh Hưng bị kết án tù 8 năm và phải bồi thường số tiền lớn cho chi phí điều trị của ông chủ.

Khi sắp phải vào tù, Trương Thịnh Hưng đã đưa ra một quyết định liều lĩnh đó là ly hôn vợ vì anh nghĩ rằng 8 năm tù là một khoảng thời gian quá dài và anh sợ rằng nếu làm như thế sẽ làm mất cả cuộc đời của vợ mình.

Tuy nhiên, vợ của anh không thể quên những năm tháng đã cùng nhau chung sống. Ngay cả khi đã ly dị, cô vẫn giúp đỡ gia đình và thường xuyên đến nhà tù để thăm Trương Thịnh Hưng.

Cùng với sự quan tâm của vợ, anh ta đã cố gắng cải thiện bản thân trong tù và được giảm án một năm.

Sau khi ra tù, anh phải đối mặt với vấn đề kiếm tiền. May mắn là thông qua giới thiệu của bạn bè, Trương Thịnh Hưng đã đến làm việc tại một mỏ đá, mặc dù đây là một công việc rất nguy hiểm và các tai nạn trong mỏ cũng không phải là điều hiếm gặp.

Nhưng công việc này cũng có một lợi ích, đó là lương của anh ta khá tốt và đủ để nuôi sống gia đình. Ngoài ra, ông chủ đối xử rất tốt với anh sau khi biết những gì đã xảy ra trước đó, vì vậy anh ấy đã ở lại làm việc trong mỏ.

Anh cứ ngỡ rằng cuộc đời mình đang dần đi đúng hướng, nhưng lúc này ông trời lại bày ra một trò đùa khác cho anh.

Một ngày nọ, đồng nghiệp của anh ấy tên là Lương đã gặp Trương Thịnh Hưng và nói rằng cha anh đang cần phẫu thuật gấp nên hỏi liệu anh có thể cho người đó vay một số tiền không. Vì vậy Trương Thịnh Hưng đã cho anh ấy mượn tất cả 1.200 nhân dân tệ (gần 4 triệu) mà không do dự.

Khi đưa tiền, Lương chân thành nói rằng anh sẽ trả lại tiền cho Hưng ngay sau khi anh được trả lương vào tháng tới và Hưng đã tin vào điều đó.

Nhưng vài tháng đã trôi qua kể từ khi Lương vay tiền và anh ta vẫn chưa đến trả lại số tiền đó.

Vào thời điểm này, các đồng nghiệp khác nói với anh rằng Lương thực sự là một con bạc và thường nói dối về bệnh tình của cha mình.

Anh nghe xong đã rất tức giận nên đã tìm gặp Lương và yêu cầu đối phương trả lại tiền nhưng Lương vẫn một mực nói rằng mình không có tiền, hai người nhanh chóng xảy ra cãi vã.

Trong cơn nóng giận, Lương còn nói rằng Hưng không phải là người tốt, chỉ là một tù nhân và không có tư cách giáo dục người khác.

Điều này đã làm Trương Thịnh Hưng cảm thấy đauđớn vì đó là điểm yếu của anh. Mặc dù sau đó chuyện đã qua đi, nhưng kể từ đó, Trương Thịnh Hưng đã trải qua một sự thay đổi sâu sắc trong con người anh.

Trương Thịnh Hưng ra tay sát hại 3 người trong 8 tiếng nhưng vẫn mỉm cười sau khi bị bắt. Ảnh: Sohu

Một ngày nọ, Trương Thịnh Hưng đang làm việc thì có người đến và nói với anh rằng mẹ anh bị đánh và người đánh chính là anh rể của mình.

Sau khi được giải thích, anh biết được sự thật. Nguyên nhân là do mẹ anh cảm thấy tuổi tác của mình ngày càng lớn, vì thế đã lập di chúc trước.

Di chúc cho biết, ngôi nhà của gia đình sẽ được để lại cho Trương Thịnh Hưng, những đồ vật có giá trị khác sẽ được để lại cho chị gái của anh, nhưng anh rể cảm thấy điều này không công bằng và trong cuộc cãi vã sau đó, anh ta đã nổi cơn giận và xô xát với mẹ anh.

Một loạt chuyện xảy đến với Trương Nghệ Hưng khiến tâm lý anh đã trở nên rất vặn vẹo, anh cảm thấy mọi chuyện xảy ra trong gia đình đều liên quan đến mình.

Thế là anh bắt đầu kế hoạch "báo thù".

Vào tháng 12 năm 2005, Trương Thịnh Hưng mang theo một con dao đến nhà đồng nghiệp Lương và đâm vào anh ta, khiến nạn nhân tử vong.

Sau khi giết người, Trương Thịnh Hưng không sợ hãi, thay vào đó anh lo lắng về một vấn đề, đó là nếu mình bị bắt, sẽ không ai giúp đỡ và bảo vệ mẹ anh?

Vì vậy, trước khi bị bắt, anh quyết định tiến hành loại bỏ những kẻ có mối thù với mẹ anh. Anh nghĩ rằng đã sát hại một người, thì giết nhiều hơn cũng không có hì xấu hổ.

Anh đã đến nhà hàng xóm của mình, một bà lão 70 tuổi, thường xuyên xảy ra mâu thuẫn với mẹ anh. Vì muốn tránh cho mẹ anh không phải tức giận về sau, anh đã mang dao đến nhà của bà lão và sát hại.

Trước khi bị hành quyết, anh nói rằng hãy dùng cơ thể mình để hiến tạng cho người khác. Ảnh: Sohu

Sau đó, anh đã đến nhà chị gái mình và giết chết người chồng của chị. Trong vòng 8 giờ, Trương Thịnh Hưng đã cướp đi ba sinh mạng.

Cuối cùng, anh không chạy trốn mà ở nhà chờ đợi sự xuất hiện của cảnh sát. Sau khi bị kết án tử hình, anh ta vẫn cười khi nghe tin tức về việc này.

Khi sắp bị bắn, anh ấy đã nói với cảnh sát rằng: “Hãy hiến tặng nội tạng của tôi cho những người cần giúp đỡ”.

Anh cũng để lại một câu nói cho khán giả chứng kiến: “Dù có chuyện gì xảy ra, xin đừng học theo tôi!”