Đến lúc trả tiền ăn, người đàn ông viện cớ mình phải vào nhà vệ sinh và nhờ cô gái trả tiền trước nhưng đến khi chia hóa đơn anh lại chỉ trả chục nghìn đồng cho bữa ăn của mình.

Mới đây một người phụ nữ đã đăng tải trải nghiệm của mình trên diễn đàn Dcard của Đài Loan (Trung Quốc) vào đầu tháng 5 làm phẫn nộ cộng đồng mạng.

Theo đó, cô nói rằng người đàn ông mà mình gặp trên mạng đã mời cô ăn sushi cùng anh. Vì cô ăn ít nên phần của cô chỉ chiếm khoảng 220 đài tệ (tương đương 167.000), trong khi tổng đơn là 1.380 đài tệ (khoảng 1 triệu).

Tuy nhiên, khi đến lúc thanh toán hóa đơn, anh nói rằng mình phải vào nhà vệ sinh và nhờ người phụ nữ trả tiền trước

Trước sự ngạc nhiên của người đăng bài, khi người đàn ông quay lại và yêu cầu chia hóa đơn với cô, anh đã không làm như vậy một cách công bằng, chỉ đưa cho cô 40 Đài tệ (khoảng 30.000).

Sau đó, người phụ nữ đã yêu cầu anh trả thêm 40 đài tệ, nhưng người đàn ông nói rằng mình đang tính toán, điều này khiến cô tức giận.

Người phụ nữ tức giận khi thấy đối tượng hẹn hò chỉ trả 30.000 cho bữa ăn. Ảnh: Shutterstock

Người đăng bài cho biết rằng người đàn ông hẹn hò của cô sau đó đã xin lỗi và cố gắng mời cô đi hẹn hò một lần nữa, lúc đó anh sẽ trả tiền nhiều hơn.

Do cảm thấy bị tổn thương nên cô đã chặn anh sau khi nói rằng cô không thể ra ngoài vì mình “gặp xui xẻo và mọi thứ đang trở nên tồi tệ”.

Không ngạc nhiên khi nhiều người dùng ở Đài Loan đứng về phía người phụ nữ.

“Tôi nghĩ rõ ràng ý định của anh ta không phải là đi vệ sinh mà là để tránh hóa đơn,” một người nói.

“Thật là một gã nhỏ mọn. Sao anh ta dám mời một cô gái đi chơi?” một người khác nói.

Một số trong 400 bình luận dưới bài đăng bao gồm lời khuyên cho phụ nữ tránh trường hợp tương tự trong tương lai.

Một người nói: "Đừng trả tiền trước trong những lần hẹn hò tiếp theo của bạn".

Người khác đề nghị cô đảo ngược tình thế và sử dụng chiến lược của người đàn ông hẹn hò xấu: "Đi ăn tối với anh ta lần nữa, chọn một nhà hàng đắt tiền và chạy vào nhà vệ sinh khi hóa đơn đến".

Ai là người có mũi dài nhất thế giới? Ông Mehmet, người đang giữ kỷ lục Guinness thế giới, vô cùng tự hào về chiếc mũi và khứu giác đặc biệt của mình.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nguoi-dan-ong-tron-vao-nha-ve-sinh-de-khong-phai-tra-tien-an-trong-buoi-hen-ho-dau-tien-gay-phan-no-cong-dong-mang-585852.html