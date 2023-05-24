Vợ xuất thân không rõ lai lịch, người đàn ông sau 27 năm chung sống mới tá hỏa phát hiện vợ là kẻ buôn người vượt ngục

Vương Phong Cổ rất bối rối và hỏi lại: “Các đồng chí cảnh sát, có phải đã nhầm lẫn gì không? Vợ tôi là người rất tốt bụng và tại sao lại có thể làm những việc đó?”

Theo thông tin từ Sohu, vào ngày 20/5/2021, Vương Phong Cổ, đang làm việc tại Phúc Kiến, nhận được một cuộc điện thoại từ cảnh sát địa phương: “Alo, anh có phải Vương Nghị không? Vợ của anh, Vương Âm Đào, đã bị bắt vì tội buôn người và vượt ngục. Bạn nên đến đồn cảnh sát nhanh chóng, chúng tôi cần tìm hiểu và làm rõ một số vấn đề”.

Ngay khi Vương Phong Cổ nghĩ rằng mình đã bị lừa đảo qua điện thoại thì mẹ anh đã gọi đến: “Vợ anh đã bị cảnh sát bắt, con nhanh chóng về nhà để xem sao!” Mẹ anh dường như lo lắng khi nói qua điện thoại.

Người bên kia đầu máy báo cho anh biết: “Bạn nên đến đồn cảnh sát để hiểu rõ hơn!”.

Vương Phong Cổ và con trai ngay lập tức mua vé cho chuyến tàu gần nhất để về nhà càng sớm càng tốt. Sau một đêm mất ngủ, Vương Phong Cổ bắt đầu nhớ lại những điều kỳ lạ về cô trong suốt những năm chung sống với vợ.

Sự kỳ lạ của vợ

Do hoàn cảnh gia đình nghèo khó, nhiều cô gái không để mắt đến anh ấy. Vào cuối năm 1994, khi đang làm việc nông nghiệp tại nhà, một người môi giới đến tìm anh.

Người môi giới nói rằng, ở ngôi làng bên cạnh có một gia đình đã cưới một cô dâu từ Quý Châu và hiện tại có một người thân đến thăm, cô gái nhỏ này khá xinh đẹp, thỉnh thoảng anh đi xem một chút.

Khi nghe tin tốt như vậy, Vương Phong Cổ ngay lập tức bỏ công việc đang làm và theo người môi giới ra ngoài làng.

Khi đang đi đến giữa đường, Vương Phong Cổ đột nhiên hối hận: "Mặt tôi chưa rửa, quần áo cũng chưa đổi, đi đến nhà người ta liệu có thể được chấp nhận không? Hay là bạn chờ tôi một chút, tôi sẽ đi rửa mặt rửa tay và thay quần áo?”

Người môi giới cười và nói: “Họ đang nhìn vào bạn, không phải là quần áo của bạn? Chỉ cần họ thích bạn, thì những thứ khác đều không quan trọng”. Vương Phong Cổ đi đến đó mặc kệ những suy nghĩ của mình.

Khi gặp Vương Âm Đào, anh rất vui mừng. Cô gái này trắng trẻo và rất đáng yêu. Thay vì lựa chọn phân biệt như các cô gái khác, Vương Âm Đào cảm thấy anh là người rất đáng tin cậy, đáng để giao phó cuộc đời.

Vì vậy, dưới sự giới thiệu của người môi giới, hai người đã kết hôn với nhau. Tuy nhiên, khi hai người chuẩn bị cho việc đăng ký kết hôn, Vương Âm Đào nói rằng thẻ căn cước của mình đã mất, không thể đăng ký được.

Ảnh: Sohu

Vương Phong Cổ cũng không để ý và tiến hành đám cưới như bình thường. Ở thời đại đó, nhiều người không quan tâm đến việc đăng ký kết hôn, chỉ cần tổ chức đám cưới thì được coi là kết hôn chính thức.

Vào ngày cưới, không có ai từ quê hương cũ của Vương Âm Đào đến tham dự. Theo lời của Vương Âm Đào, cha mẹ cô ở vùng núi sâu của tỉnh Quý Châu, không tiện đến Giang Tây, vì vậy cô không muốn làm phiền họ.

Sau khi kết hôn, Vương Âm Đào chăm chỉ quản lý gia đình, hòa thuận với hàng xóm. Dưới sự quản lý của cô, cuộc sống của họ trở nên thịnh vượng. Mẹ chồng cũng rất hài lòng với cô con dâu này. Một năm sau đó, Vương Âm Đào cũng sinh thêm một cậu con trai.

Sau khi đứa bé được sinh ra, vì họ không có giấy đăng ký kết hôn nên không thể làm giấy khai sinh cho con.

Vương Phong Cổ đã nhờ vợ làm thủ tục chứng minh thư, sau đó hai người đăng ký kết hôn. Nhưng Vương Âm Đào luôn kiếm cớ để từ chối và không bao giờ làm điều đó, kết quả là anh ta đã bị Văn phòng Kế hoạch hóa Gia đình phạt vài nghìn tệ vì vấn đề “sinh thêm con bất hợp pháp”.

Vương Phong Cổ đã nhiều lần than phiền, nhưng không có giải pháp nào. Đến khi đứa trẻ bắt đầu vào trường, vấn đề không có giấy tờ đăng ký lại gây ra nhiều khó khăn. Cuối cùng,Vương Phong cổ phải dùng đến mối quan hệ để giải quyết vấn đề này.

Mặc dù Vương Phong Cổ cảm thấy hơi tức giận vì vấn đề này, nhưng khi nhìn thấy vợ mình vất vả làm việc cho gia đình này, anh không còn nghĩ đến vấn đề này nữa.

Vào khoảng năm 2003, để cải thiện tình hình kinh tế gia đình, Vương Âm Đào cùng chồng đi làm công nhân. Tại công trường, Vương Âm Đào không sợ khó nhọc, thậm chí còn làm những công việc mà chỉ nam giới mới có thể làm được.

Vương Phong Cổ lo lắng cho vợ mình và cho cô làm những công việc nhẹ nhàng hơn, nhưng Vương Âm Đào lại lau mồ hôi trên đầu và nói: “Khi còn trẻ, hãy làm nhiều việc hơn, anh xem em không làm được tốt sao?”

Là một kẻ buôn người

Khi cha mẹ chồng già đi, Vương Âm Đào từ bỏ công việc trên công trường và quay trở về nhà để chăm sóc người già và con nhỏ. Vì cô rất chăm chỉ và thân thiện, nên đã để lại tiếng tốt trong làng.

Khi con trai lớn lên, anh cũng kết hôn sớm và đã sinh cho cô cháu trai. Vì vậy, cô bắt đầu giúp đỡ con trai chăm sóc cháu trai của mình.

Ảnh: Sohu

Vì trường mầm non địa phương thiếu giáo viên, họ hỏi Vương Âm Đào có muốn làm việc đó không và cô đã đồng ý vui vẻ. Cô có thể chăm sóc cháu trai của mình và nhận được lương, vì sao không làm điều đó?

Tuy nhiên, vào ngày 19 tháng 5 năm 2021, một chiếc xe cảnh sát bắt Vương Âm Đào và đưa cô đi. Vậy chuyện gì đã xảy ra? Trong quá trình điều tra dân số năm 2020, cảnh sát địa phương phát hiện rằng Vương Âm Đào rất giống với kẻ buôn người trốn truy nã, Ngô Duy Mẫn. Sau khi xác nhận hai người là cùng một người, cảnh sát mới đưa cô đi. Khi cảnh sát xuất hiện trước mặt cô, cô đã sớm nhận ra kết cục này và nói với mẹ chồng: "Chăm sóc tốt cho bé nhỏ, mẹ, con thể không trở về nữa!”

“Không trở về nữa? Chuyện gì vậy!” Trong khi mẹ chồng còn đang mông lung, cảnh sát đã đưa cô đi và thông báo cho Vương Phong Cổ. Anh đến đồn cảnh sát mới biết sự thật, rằng vợ anh, Vương Âm Đào, thực chất là Ngô Duy Mẫn, một người đến từ Quý Châu và từng lừa bán hai cô gái trẻ vào rừng sâu.

Sau khi vụ việc bị phát hiện, cô đã bị kết án 10 năm tù. Vào năm thứ hai thụ án, cô vượt ngục thành công vì một số lý do đặc biệt và trốn đến Giang Tây, nơi cô sống với cái tên Vương Âm Đào.

Vương Phong Cổ không ngờ rằng lý do vợ anh từ chối đăng ký chứng minh thư là vì cô là một kẻ chạy trốn. Nhưng cả hai đã chung sống hơn 20 năm, không chỉ có tình yêu mà còn có gia đình.

Vì vậy, họ yêu cầu cô cải tạo tốt và họ sẽ đợi cô ra tù. Ngô Duy Mẫn bị kết án 11 năm tù vì tội buôn người và vượt ngục.