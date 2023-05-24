Người đàn ông phải cắt bỏ “cậu nhỏ” sau khi “yêu” suốt 24 giờ

Thế giới 24/05/2023 11:44

Một người đàn ông phải cắt bỏ “cậu nhỏ” sau khi quan hệ suốt 24 giờ trong tình trạng dùng thuốc kích thích.

Người đàn ông Đức 50 tuổi giấu tên đang trong tình trạng nghiêm trọng tại một bệnh viện ở Grosseto, Ý, sau khi quan hệ dưới ảnh hưởng của ma túy trong khoảng 24 giờ.

Người đàn ông đang đi nghỉ ở Ý bị ốm nặng và đến bệnh viện Misericordia vào ngày 11 tháng 5. Vợ được cho là đã cùng anh đến bệnh viện.

Trước đó, người đàn ông và vợ được cho là đã có một đêm ân ái "điên cuồng" sau khi uống thuốc lắc tại căn hộ của họ ở Castel del Piano. Truyền thông địa phương đưa tin rằng người đàn ông sau đó cảm thấy ốm nặng và đến bệnh viện Misericordia.

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Người đàn ông nhập viện trong tình trạng sức khỏe bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Ảnh: Getty

Hơn một tuần sau khi nhập viện, tình trạng của anh được mô tả là nghiêm trọng.

Anh ấy hiện đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt; tuy nhiên, tiên lượng của anh ấy vẫn được giữ bí mật và cặp đôi này chưa được nêu tên.

Theo truyền thông địa phương đưa tin, bệnh nhân này bị sốc nhiễm trùng khiến “cậu nhỏ” và bìu bị hoại tử.

Ngoài ra, tại Italy, tháng trước có thông tin cho rằng một bác sĩ tiết niệu đã bị bắt và điều tra sau khi ông cắt cụt “cậu nhỏ” của một bệnh nhân vì một khối u không tồn tại.

Bác sĩ phẫu thuật 30 tuổi bị cáo buộc gây thương tích nghiêm trọng cho một bệnh nhân giấu tên ở vùng Tuscany vào năm 2018.

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Quan hệ kéo dài là nguyên nhân chính khiến người đàn ông phải nhập viện. Ảnh: Shutterstock
 

Người đàn ông, hiện 68 tuổi, muốn đưa bác sĩ phẫu thuật 35 tuổi ra tòa và đòi bồi thường 400.000 euro (khoảng 10 tỷ).

Bệnh nhân nói rằng anh đã phải chịu “tổn thương rất nghiêm trọng” và anh xứng đáng được bồi thường về mặt thể chất tâm lý mà anh ta đã trải qua.

 

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