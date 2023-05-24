Phát hiện kẻ biến thái đang “tự sướng” bên cạnh mình, cô gái làm ra hành động “khôn ngoan” khiến anh ta bị bắt

Thế giới 24/05/2023 11:48

Cảnh sát địa phương cho biết bị cáo đã được đưa ra tòa án và bị giam giữ 14 ngày.

Cảnh sát Ấn Độ cho biết hôm ngày 18/5, một người đàn ông đã bị bắt vì bị cáo buộc có hành vi cư xử không đúng mực trên xe buýt của công ty vận tải đường bộ bang Kerala (KSRTC) ở quận Ernakulam.

Họ cho biết bị cáo đã được đưa ra tòa án ở Ernakulam và bị giam giữ trong 14 ngày.

Vụ việc bị cáo buộc diễn ra vào ngày 16/5 đã được tiết lộ sau khi Nandita Sankara, một người dân ở quận Thrissur gửi đơn tố cáo và chia sẻ các video cho thấy sự việc trên tài khoản Instagram của cô.

Trong video, Nandita cáo buộc rằng bị cáo đã “cởi khóa quần” và đang "tự sướng" khi đang đi trên xe buýt KSRTC.

Phát hiện kẻ biến thái đang “tự sướng” bên cạnh mình, cô gái làm ra hành động “khôn ngoan” khiến anh ta bị bắt - Ảnh 1
Người đàn ông đã làm ra hành động khiếm nhã khi ngồi bên cạnh một cô gái. Ảnh: India Times

Bị cáo được xác định là Savad Shah (27 tuổi), hiện đang sinh sống ở quận Kozhikode.

Theo cảnh sát, bị cáo Savad đang ngồi giữa Nandita và một nữ hành khách khác trên ghế ba tầng.

“Sau khi xe buýt chạy trên đường, bị cáo bắt đầu có hành vi không đúng mực với người phụ nữ. Ban đầu, Nandita phớt lờ. Sau một thời gian, Nandita tức giận khi bị cáo cố gắng có hành vi không đúng mực với cô ấy”, cảnh sát cho biết.

“Khi xe buýt dừng ở đèn tín hiệu giao thông, anh ta nhảy ra ngoài và bỏ chạy. Người soát vé đã cố gắng bắt nhưng Savad Shah đã bỏ chạy. Người dân địa phương và những du khách khác đã bắt được anh ta sau đó và giao cho cảnh sát”, cảnh sát nói thêm.

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