Ai là người có mũi dài nhất thế giới?

Mehmet, đến từ Thổ Nhĩ Kỳ , được nhiều người yêu mến vì sự nhiệt tình với cuộc sống và thường xuyên bày tỏ lòng biết ơn vì có chiếc mũi từng lập kỷ lục thế giới.

Kỷ lục Guinness Thế giới mới đưa ra thông báo về sự ra đi của Mehmet Özyürek , người đang nắm giữ kỷ lục có chiếc mũi dài nhất thế giới, ở tuổi 75.

Trong mỗi lần, mũi của anh đo được là 8,8 cm từ sống mũi đến chóp, tương đương với chiều dài của một quân bài.

Anh đã ba lần đạt được danh hiệu người có chiếc mũi dài nhất trên nam giới còn sống: lần đầu tiên vào năm 2001 trên Kỷ lục Guinness Thế giới : Giờ vàng ở Los Angeles, sau đó vào năm 2010 trên trường quay Lo Show dei Record ở Ý và cuối cùng là vào năm 2021.

Những người thân của Mehmet tiễn biệt anh đầy xúc động khi người giữ kỷ lục thế giới được an nghỉ tại quê hương Artvin.

Thật không may, kỷ lục gia này đã bị ốm và lên cơn đau tim ngay trước khi tiến hành phẫu thuật vào tuần trước. Mặc dù các bác sĩ đã can thiệp nhưng họ đã không thể cứu được anh.

Theo Mynet, con trai của Mehmet là Barış đã bày tỏ lòng biết ơn và nói: “Tôi chân thành cảm ơn những người dân ở Artvin và những người hâm mộ ông ấy. Chúng tôi rất đau buồn. Cha tôi có một trái tim nhân hậu và luôn cố gắng không làm mất lòng bất kỳ ai. Ông ấy không chỉ hài lòng với mũi của mình, mà còn với cả cuộc đời của mình”.

Mehmet vô cùng tự hào về chiếc mũi và khứu giác đặc biệt của mình. Năm 2021, ông chia sẻ: “Khứu giác của tôi là khác biệt so với những người khác. Tôi có thể phát hiện ra những mùi mà người khác không có. Khi bước vào nhà, tôi có thể nhận ra ngay món ăn nào đã được nấu”.

Mehmet cho rằng chiếc mũi to đặc biệt của mình là do một đặc điểm gia đình, mặc dù nguyên nhân chính xác của nó vẫn chưa được biết. “Tôi có khả năng đặc biệt này”, ông nhận xét.

Ông rất tự hào về chiếc mũi mà mình đang sở hữu. Ảnh: Guinness World Records

Tuy nhiên, đặc điểm này không tiếp tục ở các thế hệ tiếp theo của gia đình Mehmet. Mặc dù phải đối mặt với những lời giễu cợt về chiếc mũi của mình trong những năm còn trẻ, nhưng ông luôn dành tình cảm sâu sắc cho nét độc đáo của mình.

“Bạn bè của tôi thường gọi tôi là 'Mũi to' để khiến tôi khó chị.Nhưng khi soi gương, tôi mới phát hiện ra con người thật của mình. Thượng đế đã tạo ra tôi như thế này, và không thể làm gì được. Tôi đã học cách chung sống bình yên với ngoại hình của mình”, anh nhớ lại.

Mehmet chia sẻ rằng chiếc mũi đặc biệt của ông luôn thu hút sự chú ý, nhưng điều đó ít nhất không bao giờ khiến ông bận tâm. “Tôi yêu chiếc mũi của mình, tất nhiên rồi... Tôi thấy mình thật may mắn. Tôi vô cùng vui mừng được đại diện cho Thổ Nhĩ Kỳ, Biển Đen hoặc Artvin trên bình diện quốc tế. Một số người trở thành liệt sĩ, một số trở thành Thủ tướng và một số trở thành kỷ lục gia”, Mehmet tự hào tuyên bố.