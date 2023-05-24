Những điều chúng ta cần biết về hậu Covid-19

Sau hơn ba năm, tình trạng khẩn cấp toàn cầu về Covid-19 đã chính thức kết thúc. Tuy nhiên, nó vẫn giết chết ít nhất một người cứ sau bốn phút và các câu hỏi về cách đối phó với virus vẫn chưa được giải đáp, khiến những người dễ bị tổn thương và các quốc gia thiếu vaccine gặp rủi ro.

Phần đó lớn hơn nhiều so với nhiều người nhận ra: Covid-19 vẫn là kẻ giết người hàng đầu, lớn thứ ba ở Mỹ, sau bệnh tim và ung thư vào năm ngoái.

Một câu hỏi quan trọng là làm thế nào để xử lý một loại virus đang trở nên ít đe dọa hơn đối với hầu hết mọi người nhưng vẫn cực kỳ nguy hiểm đối với một bộ phận dân cư.

Tuy nhiên, không giống như các nguyên nhân gây tử vong phổ biến khác, chẳng hạn như hút thuốc và tai nạn giao thông dẫn đến luật an toàn, chính quyền các quốc gia không thúc đẩy các cách để giảm thiểu tác hại, chẳng hạn như tiêm chủng bắt buộc hoặc đeo khẩu trang trong không gian kín.

Covid-19 là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu bên cạnh ung thư và bệnh tim. Ảnh: AFP

Ngay cả trước khi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tuyên bố vào đầu tháng này rằng Covid-19 không còn là trường hợp khẩn cấp nữa, hầu hết các chính phủ đã nới lỏng các biện pháp phong tỏa và hướng dẫn.

Các nhà lãnh đạo toàn cầu đã quay trở lại những nỗ lực sau khi chi tiêu mạnh tay trong các giai đoạn trước của đại dịch. Họ miễn cưỡng theo đuổi các biện pháp phòng ngừa mà công chúng không còn nhiều kiên nhẫn.

Ai có nguy cơ?

Trong khi đó, căn bệnh lây nhiễm đã gây ra ít nhất 20 triệu ca tử vong trên toàn thế giới tiếp tục phát triển, khiến người già và những người mắc bệnh nền phải phó mặc cho sự may rủi, khả năng tiếp cận thuốc men không đồng đều và ít được bảo vệ khỏi những người khác nếu không đeo khẩu trang hoặc tiêm vắc xin gần đây.

Tại sao không có kế hoạch?

Ngay cả ở các nước phát triển, nơi vắc-xin có sẵn chưa đầy một năm sau đại dịch, nhiều người đã từ chối sử dụng.

Các nghiên cứu cho thấy việc thiếu tiêm chủng đã dẫn đến hơn 300.00 ca tử vong vượt mức ở Hoa Kỳ hoặc cứ hai ca thì có một ca tử vong do Covid-19, trong suốt năm 2021. Trên toàn cầu, nó có thể cứu được thêm nửa triệu người nữa.

Tại Hoa Kỳ, các chuyên gia sẽ họp vào tháng 6 để tư vấn về chủng virus nào mà vaccine nên nhắm tới trong thời gian còn lại của năm.

Theo ước tính của Moderna, những loại vaccine này sẽ chỉ được tung ra thị trường vào mùa thu, với chỉ 100 triệu liều dự kiến ​​được sản xuất tại Mỹ, ít hơn nhiều so với những năm trước.

Hội chứng kéo dài Covid-19 ảnh hưởng đến sức khỏe bệnh nhân. Ảnh: AFP

Hội chứng kéo dài Covid-19, ước tính ảnh hưởng đến khoảng 10% số người nhiễm bệnh, được coi là một trong những thách thức y tế lớn nhất sau đại dịch. Và, tất nhiên, chi phí kinh tế cũng rất đáng kể.

Tại Hoa Kỳ, Hội chứng kéo dài Covid-19 ước tính gây thiệt hại khoảng 50 tỷ đô la hàng năm do tiền lương bị mất kể từ cuối năm 2022.

Tại Vương quốc Anh, Viện Nghiên cứu Tài chính năm ngoái ước tính rằng cứ 10 người mắc Covid-19 lâu dài thì có một người phải ngừng làm việc.

Số người có các triệu chứng đó, bao gồm hội chứng sương mù não, khó thở và mệt mỏi, đang tăng lên ngay cả khi số ca nhiễm bệnh đang giảm.

Nó đặc biệt đáng sợ đối với những người có nguy cơ cao phải quay lại làm việc và những không gian công cộng nơi ít đeo khẩu trang và những mối nguy hiểm là vô hình.

Chúng ta nên làm gì?

Điều may mắn là thế giới hiện đã có vaccine và các phương pháp điều trị tốt hơn. Các xét nghiệm có thể phát hiện ra các ca lây nhiễm trong vài phút và các đợt bùng phát mới có thể nhanh chóng được phát hiện. Các chuyên gia y tế cho biết tiêm chủng là cách tốt nhất để bảo vệ chống lại nó.

Theo công ty Pfizer, chỉ có khoảng 16% người dân ở Hoa Kỳ được tiêm nhắc lại lần hai, so với gần 70% được tiêm vắc-xin trong đợt tiêm chủng đầu tiên. Chi phí tự trả tăng lên và sự cạn kiệt của vaccine có thể khiến tỷ lệ tiêm chủng giảm hơn nữa.

Về lâu dài, người ta hy vọng rằng những mũi tiêm hoặc thuốc xịt mũi cải tiến mới sẽ mang lại khả năng bảo vệ tốt hơn.

Tiêm vaccine là biện pháp hiệu quả để chống lại Covid-19. Ảnh: AFP

Có những cải tiến khác có thể giúp ích, từ hệ thống thông gió và kiểm tra chất lượng không khí đến khẩu trang tốt hơn.

Các chuyên gia cho biết cần đầu tư nhiều hơn vào các hệ thống giám sát để có thể phát hiện sớm các mối đe dọa.

WHO đưa ra cảnh báo về 'đại dịch tiếp theo'

Trong khi đó, người đứng đầu WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, đưa ra cảnh báo thế giới phải chuẩn bị sẵn sàng cho đại dịch tiếp theo, có thể “thậm chí nguy hiểm” hơn cả đại dịch Covid-19.

Tổng giám đốc WHO cảnh báo sẽ có đại dịch tiếp theo nguy hiểm hơn Covid-19. Ảnh: AFP

“Mối đe dọa về một biến thể khác xuất hiện gây ra các đợt bùng phát dịch bệnh và tử vong mới vẫn còn, và mối đe dọa về một mầm bệnh khác xuất hiện với khả năng gây chết người cao hơn vẫn còn”, Giám đốc WHO cho biết.