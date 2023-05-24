Người đàn ông bất ngờ kiếm hơn 2,5 tỷ sau khi mua chai rượu vang từ những năm 1970

Một người đàn ông California (Mỹ) vừa kiếm được hơn 100.000 đô la nhờ một chai rượu vang mà anh ta mua từ những năm 1970 và chưa bao giờ mở.

Một người đàn ông California vừa kiếm được hơn 100.000 đô la nhờ một chai rượu vang mà anh ta mua từ những năm 1970 và chưa bao giờ mở.

Theo báo cáo của tờ The Washington Post , Mark Paulson đã mua một chai Domaine de la Romanée-Conti La Tâche vào những năm 1970 và để nó một mình bên trong hộp các tông dưới tầng hầm của mình trong nhiều thập kỷ.

Paulson ban đầu mua chai năm 1971 với giá 250 đô la (hơn 5 triệu) - tương đương với 1.889 đô la (hơn 44 triệu) ngày nay khi được điều chỉnh theo lạm phát.

Anh nói rằng: “Nó chỉ nằm ở tầng dưới tầng hầm của tôi trong suốt những năm qua. Tôi chưa bao giờ thực sự nghĩ nhiều về nó”.

Chai rượu vang Domaine de la Romanée-Conti La Tâche được sản xuất vào những năm 1970. Ảnh: Daily Mail

Vào tháng 3, có thông tin cho rằng chai rượu sẽ được bán đấu giá với giá dự kiến ​​từ 50.000 đến 80.000 USD (từ 1,1 tỷ đến 1,9 tỷ), theo nhà đấu giá Bonhams Skinner. Nhưng cuối cùng nó được bán với giá 106,250 đô la (gần 2,5 tỷ).

Khi mua nó, Paulson đang làm việc như một họa sĩ thương mại. Tuy nhiên, anh ấy có sở thích sưu tầm các loại rượu vang cao cấp, quý hiếm.

Roger Brandt, một người bạn là chủ sở hữu rượu mà Paulson đã gặp qua một nhóm thử rượu có trụ sở tại San Francisco vào cuối những năm 70, đã thuyết phục Paulson mua chai La Tâche vì đó là “thứ chỉ có một lần trong đời”, theo thông tin từ The Washington Post.

Chai rượu này là một Jeroboam, còn được gọi là double magnum, tương đương với bốn chai rượu tiêu chuẩn.

Theo Bonhams Skinner, khoảng 1.300 thùng rượu La Tâche được sản xuất hàng năm, với số lượng chai 750 ml là phần lớn. Rất ít chai 3 lít được sản xuất và chất lượng của chính loại rượu này được coi là đặc biệt xuất sắc.

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