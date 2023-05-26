Hẹn bạn gái vào đồn điền cọ dầu để yêu cầu không được tiết lộ chuyện mang thai nhưng cô không chịu và kết quả chàng trai đã ra tay sát hại người yêu.

Theo tờ China Press (Malaysia), vào sáng ngày 23 tháng 5, một số người dân đã phát hiện khói dày đặc bốc lên trong một đồn điền cọ dầu. Họ tò mò muốn xem chuyện gì xảy ra và phát hiện một thi thể đã bị thiêu rụi. Sau khi điều tra, nghi phạm đã nhanh chóng bị giải quyết và bắt giữ trong vòng 7 giờ.

Cảnh sát chỉ ra rằng người đàn ông 20 tuổi vừa tốt nghiệp đại học và gặp bạn gái là bồi bàn trong một nhà hàng cách đây một năm.

Sau khi biết bạn gái mang thai 4 tháng, người đàn ông này chở bạn gái đến khu vực trồng cọ dầu vào tối 22/5 và yêu cầu cô giấu kín chuyện mang thai nhưng bạn gái không chịu hợp tác và hai bên xảy ra xô xát.

Hiện trường vụ án. Ảnh: China Press

Người đàn ông vô cùng tức giận và đánh bạn gái đến tử vong bằng tay không.

Sau khi sát hại, người đàn ông chưa dừng tay, tiếp tục dùng dao đâm vào bụng bạn gái để lấy thai nhi rồi châm lửa đốt xác và bỏ đi.

Nhưng sau khi trở về nhà, người đàn ông cảm thấy bất an, sáng hôm sau lại chạy xe máy đến đồn điền cọ dầu, phóng hỏa thiêu xác bạn gái lần thứ hai nhằm phi tang chứng cứ.

Hậu quả là thi thể của cô gái bị cháy đến 60%. Hiện thi thể đã được đưa về bệnh viện khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân cái chết. Người đàn ông hiện đang bị tạm giữ để điều tra.

Ai là người có mũi dài nhất thế giới? Ông Mehmet, người đang giữ kỷ lục Guinness thế giới, vô cùng tự hào về chiếc mũi và khứu giác đặc biệt của mình.

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