Nam thanh niên sống sót khi bị cá sấu đang mùa sinh sản cắn lìa tay

Thế giới 24/05/2023 19:08

Một người đàn ông 23 tuổi đã bị một con cá sấu dài 3,2 m tấn công bên ngoài một quán bar ở Mỹ.

Một thanh niên 23 tuổi đã bị cắt cụt cánh tay sau khi bị một con cá sấu dài 3,2 m tấn công bên ngoài một quán bar ở Port Charlotte,  bang Florida vào sáng sớm ngày 21/5, nhà chức trách cho biết.

Nạn nhân bị cắn khi đang đứng bên ngoài quán bar Banditos, nằm cạnh một cái ao, theo The Daily Sun.

Tờ báo địa phương đưa tin rằng các dịch vụ khẩn cấp đã được gọi đến quán bar vào khoảng 1:42 sáng, dẫn lời từ người phát ngôn Todd Dunn của Sở Cứu hỏa và Cấp cứu quận Charlotte.

Nam thanh niên sống sót khi bị cá sấu đang mùa sinh sản cắn lìa tay - Ảnh 1
Jordan Rivera, 23 tuổi, bị một con cá sấu dài 3,2 m tấn công vào đầu giờ sáng ngày 21/5.  Ảnh: CNBC

Sau đó nạn nhân được trực thăng đưa đến một bệnh viện ở Fort Myers, Dunn cho biết.

Manny Hidalgo đang ở trong quán bar thì nghe thấy tiếng hét từ bên ngoài. Anh nói với The Daily Sun rằng anh đã lấy điện thoại của mình và sử dụng đèn pin để cố gắng tìm nạn nhân.

“Anh la hét và bơi về phía bờ biển. Tôi chạy và kéo anh ấy lên bãi cát. Tôi sợ đến gần mặt nước vì trời tối”, Hidalgo nói với The Daily Sun.

Chưa rõ nguyên nhân người đàn ông rơi xuống nước.

Hidalgo nói rằng anh đã “sợ hãi”, thêm vào đó người đàn ông đó “rất may mắn” vì còn sống sót, theo báo địa phương.

Theo Business Insider, bang Florida hiện đang là nơi sinh sống của khoảng 1,3 triệu cá sấu và chúng có thể trở nên hung hăng hơn trong mùa sinh sản, kéo dài từ tháng 4 đến tháng 6.

Mặc dù Florida có số lượng cá sấu lớn, nhưng các vụ tấn công vào con người khá hiếm.

Ủy ban Bảo tồn Động vật hoang dã và Cá của Florida cho biết vào tháng 12 năm 2022, khả năng một cư dân Florida bị tổn thương nghiêm trọng trong một vụ tấn công cá sấu không chủ động ở Florida là khoảng 1/3,1 triệu.

Tuy nhiên, trong số những nạn nhân gần đây khác, một phụ nữ 85 tuổi đã thiệt mạng sau khi cố gắng giải cứu con chó của mình khỏi một con cá sấu tại một cộng đồng hưu trí ở Florida vào tháng 2 năm 2023.

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