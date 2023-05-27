Cụ ông tốt nghiệp đại học ở tuổi 72 trong niềm tự hào của người mẹ

Thế giới 27/05/2023 13:55

Cụ ông 72 tuổi là một trong số những sinh viên tốt nghiệp Georgia Gwinnett College nhận bằng trong tháng này.

Giáo dục là một quá trình lâu dài vượt qua ranh giới tuổi tác. Người ta thường nói “học, học nữa, học mãi” hay “học không bao giờ là muộn”.

Quan điểm này nhấn mạnh ý tưởng rằng giáo dục không bị giới hạn trong một giai đoạn cụ thể của cuộc đời mà có thể được theo đuổi ở bất kỳ giai đoạn nào, bất kể tuổi tác của một người.

Cho dù đó là tiếp thu những kỹ năng mới, thu thập kiến ​​thức trong một lĩnh vực cụ thể hay chỉ đơn giản là mở rộng tầm nhìn của một người, giáo dục mang đến những cơ hội vô tận cho sự trưởng thành và phát triển cá nhân. Một người đàn ông đã làm như vậy ở tuổi 72.

Sam Kaplan, 72 tuổi, ở Lawrenceville, tiểu bang Georgia, Hoa Kỳ, là một trong số những sinh viên tốt nghiệp Georgia Gwinnett College nhận bằng tốt nghiệp trong tháng này. Người mẹ 99 tuổi của ông cũng tham dự lễ tốt nghiệp.

Trong mùa lễ tốt nghiệp này, ông là chủ đề bàn tán của thị trấn và khi đi lên bục giảng để nhận bằng tốt nghiệp từ Georgia Gwinnett College, khán giả đã vỗ tay nhiệt liệt cho ông.

Cụ ông tốt nghiệp đại học ở tuổi 72 trong niềm tự hào của người mẹ - Ảnh 1
Sam Kaplan tốt nghiệp đại học ở tuổi 72. Ảnh: Twitter

Kaplan có bằng về sản xuất phim và nghệ thuật video. Theo Fox News , con đường tốt nghiệp của Kaplan không hề bình thường.

Ông ấy chưa bao giờ nghĩ đến việc học đại học sau khi tốt nghiệp trung học vào năm 1969.

Tuy nhiên, Kaplan đã có một cuộc gặp gỡ tình cờ trên đường bốn năm trước, điều này đã thay đổi con đường tương lai của ông ấy.

Kaplan giải thích: “Tôi đang lái xe trên đường cao tốc thì nghe báo đài nói có bằng này. Vì thế năm phút sau tôi đã đăng ký lớp học”.

Với nền tảng về viết kịch bản và đã viết hai cuốn sách, Kaplan quyết định tập trung vào điện ảnh và nghệ thuật truyền thông, theo Fox News. “Tôi luôn thích viết và kể chuyện”, anh nói.

“Tôi nghĩ tôi có thể biến những câu chuyện của mình thành kịch bản phim, nhưng trước tiên tôi cần biết phải làm gì”, ông cho biết. Đồng thời Kaplan nói rằng việc trở lại trường học sau 50 năm là điều khó khăn nhưng cuối cùng cũng rất bổ ích.

"Thật thú vị, hồi hộp và là một thách thức. Tôi rất phấn khích và tôi cảm thấy rất tự hào về bản thân mình vì đã làm được điều này”, ông Kaplan nói.

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