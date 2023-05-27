Nam thanh niên tử vong tại chỗ ngay khi đang live stream và uống hết 4 chai rượu "quốc lủi"

Thế giới 27/05/2023 07:59

Theo một người bạn, người đàn ông 34 tuổi này đã tử vong sau khi tham gia một cuộc thi uống rượu được phát trực tiếp lúc 1 giờ sáng cho hơn 100 người.

Theo thông tin từ South China Morning Post, được biết đến với cái tên “Sanqiange” trên Douyin, người đàn ông đến từ tỉnh Giang Tô, Trung Quốc, đã chết sau một cuộc thi phát trực tiếp bắt đầu lúc 1 giờ sáng ngày 16 tháng 5.

Người ta phát hiện anh ta đã chết vào chiều hôm đó, khi đang ngồi trên bàn làm việc tại nhà một người bạn, theo Shangyou News.

Đoạn video về người đàn ông tham gia sự kiện phát trực tuyến đã lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc. Đoạn clip cho thấy một vài chai baijiu được đặt trước mặt Sanqiange trên bàn. Anh được nhìn thấy uống từng chai mà không dừng lại.

Một người bạn thân của Sanqiange, họ Zhao, cho biết hơn 100 người đã đăng nhập vào phòng trò chuyện trực tuyến của cuộc thi vào thời điểm đó, nhưng không ai thấy bất kỳ mối nguy hiểm nào.

Nam thanh niên tử vong tại chỗ ngay khi đang live stream và uống hết 4 chai rượu 'quốc lủi' - Ảnh 1
Một người bạn cho biết người đàn ông này thường tổ chức các cuộc thi uống rượu baijiu trong các buổi phát trực tiếp. Ảnh: Weibo

“Anh ấy có một nhân cách tuyệt vời. Anh ấy rất chân thành và dịu dàng”, Zhao nói với Shangyou News.

Anh ấy nói rằng Sanqiange bắt đầu livestream (phát trực tiếp) sau khi một dự án kinh doanh thất bại cách đây 4 năm.

Anh cho biết Sanqiange chuyên về các trò chơi trực tuyến, nơi những người tham gia cố gắng vượt qua nhau bằng cách sử dụng rượu baijiu .

Trong một video khác được lan truyền trên mạng từ một buổi phát trực tiếp trước đó cho thấy Sanqiange rót hai chai baijiu vào một ly rượu khổng lồ mà anh ấy cầm bằng cả hai tay trước khi uống hết.

Zhao cho biết Sanqiange gần đây đã bắt đầu livestream từ căn phòng mà một người bạn cung cấp sau khi anh nhận được những lời phàn nàn về tiếng ồn từ hàng xóm.

Theo những người liên quan, chương trình phát trực tiếp diễn ra suôn sẻ và không có người tham gia nào báo cáo bất kỳ lo ngại nào.

Nam thanh niên tử vong tại chỗ ngay khi đang live stream và uống hết 4 chai rượu 'quốc lủi' - Ảnh 2
 Nhiều cư dân mạng tỏ ra bức xúc trước hành động của những người có ảnh hưởng trên mạng xã hội. Ảnh: Weibo

Tuy nhiên, khi người bạn của Sanqiange trở về nhà vào buổi chiều hôm đó, anh ta phát hiện Sanqiange nằm gục xuống bàn làm việc trong tình trạng không còn thở. Sau đó, việc anh đã chết đã được xác nhận.

“Thật buồn khi anh ấy chết một mình”, Zhao nói.

Tại thời điểm viết bài, một bài đăng trên Weibo với tin tức về cái chết của Sanqiange đã nhận được 5.475 bình luận.

Một người nhận xét: “Họ làm bất cứ điều gì vì lưu lượng truy cập và phần thưởng. Họ mất kiểm soát và tự làm hại mình.”

Một người khác hỏi: “Những loại người dùng internet nào thích xem những cuộc uống rượu ngớ ngẩn như vậy?”

Những người có ảnh hưởng ở Trung Quốc vượt qua các ranh giới và thường làm hại bản thân hoặc những người khác vì những người theo dõi thường xuyên.

Vào tháng 5, một người đàn ông đã quay phim về cuộc giải cứu chính mình bởi lính cứu hỏa sau khi anh giả vờ bị mắc kẹt trên mái nhà đã bị cư dân mình chỉ trích.

Đầu tháng 3, một blogger video đã gây phẫn nộ sau khi tuyên bố sai sự thật rằng cô được chẩn đoán mắc bệnh ung thư gan.

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Trước khi đi ra pháp trường để hành quyết, anh đã kịp thời để lại một câu nói: “Dù có chuyện gì xảy ra, xin đừng học theo tôi!”

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