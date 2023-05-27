Đang làm “chuyện ấy”, người đàn ông phải nhập viện vì nghe thấy tiếng “lạ" của “cậu nhỏ”

Các bác sĩ nói rằng người đàn ông bị thương ở 3 vị trị khiến cho “cậu nhỏ” bị sưng, đau và chảy máu.

Một người đàn ông ở Tanzania đã được đưa đến bệnh viện sau khi nghe thấy tiếng "cụp" trong khi đang quan hệ với bạn nữ của mình.

Theo báo cáo từ tạp chí Y học Ngoại khoa quốc tế, “tiếng “cụp” lớn đã xảy ra khi cậu nhỏ trượt ra ngoài và lạc hướng” và va vào người phụ nữ “khi anh đang cố gắng đưa nó vào lại”.

Khi đến bệnh viện, “cậu nhỏ” của người đàn ông không còn cương cứng nữa mà đã sưng, đau và chảy máu.

Mặc dù dương vật không chứa xương, nhưng nó được gọi là "gãy" khi mô liên kết dạng sợi của nó, hay còn gọi là vải bao trắng tinh hoàn, bị thương.

Kết quả chụp cộng hưởng từ cho thấy người đàn ông đã làm]ưcậu nhỏ”của mình bị thương ở ba vị trí dọc theo lớp màng trắng: trong cặp cơ thể mô cương cứng được gọi là thể hang và ở một khu vực khác gọi là thể xốp.

Một người đàn ông đã phải phẫu thuật khẩn cấp khi "cậu nhỏ" bị gãy. Ảnh: Science Direct

Ngoài ra, anh ta còn bị rách một phần niệu đạo, ống dẫn tinh dịch và nước tiểu ra khỏi dương vật.

Gãy dương vật thường được coi là một tình trạng không phổ biến, nhưng không ai biết nó thực sự xảy ra thường xuyên như thế nào vì nhiều nam giới quá xấu hổ khi tìm cách điều trị y tế.

Tuy nhiên, các trường hợp gãy “cậu nhỏ” đang gia tăng, theo thống kê của Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh, cho thấy tình trạng này đã tăng 38% từ năm 2014 đến 2020, theo The Sun.

Giống như hầu hết những người đàn ông tìm cách điều trị khác, bệnh nhân đến từ Tanzania đã nhanh chóng được phẫu thuật “cậu nhỏ” của mình. Trong vòng ba ngày, anh ấy đã được xuất viện và một ống thông trong niệu đạo của anh ấy đã được rút ra sau 21 ngày.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dang-lam-chuyen-ay-nguoi-dan-ong-phai-nhap-vien-vi-nghe-thay-tieng-la-cua-cau-nho-586282.html