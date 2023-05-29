Một ngày, mẹ ruột của cô, Lý Thúy Phần, bí mật nói với con gái rằng bà đã tìm ra cách để gia đình hai vợ chồng có thể có con và yêu cầu con gái đưa chồng về nhà càng sớm càng tốt và mua vài can rượu ngon trên đường.

Theo thông tin từ Sohu, Trương Na là một phụ nữ nông thôn ở Quảng Tây, kết hôn với chồng là Triệu Lợi được ba năm nhưng không có con.

Bà kéo Trương Na vào phòng, chỉ vào một cô gái đang cuộn tròn trong góc giường và cười nói: “Mẹ tìm cho con một chị gái. Con chỉ cần làm theo lời mẹ là được”.

Trương Na không hỏi chi tiết trên điện thoại, vì vậy cô chỉ có thể làm theo chỉ dẫn của mẹ mình, kéo chồng về nhà mẹ đẻ với vài cân rượu ngon trong sự bàng hoàng.

Trương Na nhìn cô gái đầy vết bầm tím và không ngừng khóc, cô ấy đầy thắc mắc và không biết hỏi từ đâu, nhưng mẹ cô ấy đã nói rất chắc chắn: “Đó là chị gái của con”.

Thấy mẹ thái độ rất cứng rắn, Trương Na gật gật đầu, không dám nhiều lời.

Khi ăn tối, bà kéo con gái của mình ra khỏi căn phòng và đẩy cô đến bàn ăn, lạnh lùng bảo cô gái ăn nhiều hơn. Trong quá trình đó, bà liên tục yêu cầu Trương Na rót rượu cho chồng cô và chị gái, nói rằng là lần đầu gặp nhau, cần làm quen.

Ảnh: Sohu

Sau bữa ăn, Trương Na cảm thấy rất lạ, mẹ không cho cô uống rượu, nhưng lại muốn cho chồng và em gái uống say. Cô không thể hiểu được lý do tại sao.

Tuy nhiên, khi Triệu Lợi và chị gái càng uống càng nhiều, Trương Na cuối cùng cũng biết được chuyện gì đang xảy ra.

Nguyên nhân là mẹ bà đã cho thuốc vào rượu và cô muốn cho hai người uống say, sau đó làm những việc không nên làm trong tình trạng say rượu.

Trương Na rất lo lắng vì sợ chồng mình sẽ trách móc cô sau khi tỉnh lại, nhưng mẹ lại liên tục thuyết phục cô.

Cuối cùng, cô đã bị thuyết phục và giúp mẹ đưa hai người say vào phòng ngủ và khóa cửa.

Ngày hôm sau, Trương Na không gặp lại chị gái, cô muốn hỏi nhưng do mặt mẹ trở nên nghiêm trọng nên cô đành phải đưa người chồng say của mình trở về nhà.

Sau hơn một tháng bình yên, Trương Na lại nhận được một cuộc gọi khác từ mẹ cô, lần này Lý Thúy Phần vô cùng phấn khích, bà vui vẻ nói với con gái: “Que thử thai hiện hai vạch, em gái con đã có thai”.

Cô gái tên là Tiểu Tuyết, lúc đó chỉ mới 18 tuổi, được Lý Thúy Phần mua từ một kẻ buôn người, vì sợ bị đánh nên cô không dám kháng cự.

Sau khi bị Triệu Lợi bắt, cô bị giam trong một ngôi nhà cũ không có người ở trong một thời gian dài, Lý Thúy Phần xích chân cô vì sợ trốn thoát.

Trong khoảng thời gian này, mẹ cô không hề đối xử tệ với Tiểu Tuyết, thậm chí còn bắt cô ăn nhiều đồ bổ để có thể thuận lợi mang thai.

Ảnh minh họa: Internet

Sau khi xác định Tiểu Tuyết có thai, Lý Thúy Phần càng theo dõi chặt chẽ hơn, mỗi ngày cô đều phải ăn thịt gà, thịt vịt và cá. Thậm chí nếu Tiểu Tuyết nôn ra ngoài, bà còn ép Tiểu Tuyết ăn thêm một bữa nữa vì sợ đứa trẻ bị ảnh hưởng.

Để bổ sung canxi, Lý Thúy Phần đã giam Tiểu Tuyết trong sân và bắt cô bé phơi nắng mỗi ngày khi mặt trời lên cao nhất.

Bằng cách này, Lý Thúy Phần ở lại nơi nhỏ bé này cho đến khi cô sinh con.

Do ăn uống quá nhiều, không có bất kỳ hoạt động thể dục, môi trường sống không tốt và tâm trạng chán nản, Tiểu Tuyết trải qua khó khăn khi sinh con vì em bé quá to và không thể sinh ra, đồng thời sau đó cô cũng gặp vấn đề về sức khỏe của chính mình.

Nữ hộ sinh do Lý Thúy Phần mời đến thấy tình hình không ổn lập tức yêu cầu họ đưa bệnh nhân đến bệnh viện, bà vô cùng sửng sốt, vội vàng tìm xe chạy một mạch đến bệnh viện trong thành phố.

Ngay trước khi Tiểu Tuyết được đưa vào phòng mổ, Lý Thúy Phần vẫn đang kêu gào yêu cầu bác sĩ bảo vệ cháu của mình.

Trong ca phẫu thuật, một y tá trẻ vội vã rời khỏi phòng mổ, nhưng Lý Thúy Phần, người đang mong chờ cháu trai của mình, không hề để ý.

Sau một thời gian dài, cánh cửa phòng mổ được mở ra, Tiểu Tuyết được đẩy ra khỏi giường bệnh và Lý Thúy Phần đầy cảm xúc lao tới hỏi cháu trai của mình đang ở đâu, nhưng câu trả lời cho bà là một cặp còng tay lạnh lẽo.

Ảnh: Sohu

Thực ra, trước khi ngất đi, Tiểu Tuyết đã nỗ lực kể lại trải nghiệm của mình cho bác sĩ và yêu cầu họ giúp đỡ báo cảnh sát. Một nữ y tá đã rời phòng mổ để gọi điện thoại báo cảnh sát.

Sau khi bị bắt, Lý Thúy Phần bị cáo buộc với nhiều tội danh nên bà đã bị kết án 20 năm tù và bị tước quyền công dân trong 5 năm.

* Tên nhân vật đã được thay đổi