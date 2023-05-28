Cách phòng ngừa tai nạn giao thông hiệu quả chỉ bằng một viên phấn

Thế giới 28/05/2023 16:50

Trong video, hai người phụ nữ mặc bộ trang phục saree đang vẽ một vòng tròn trên một đoạn đường, xung quanh cột điện, di chuyển nhanh nhẹn và tạo ra tác phẩm nghệ thuật 3D trong vài phút.

Nghệ thuật là một việc mà chỉ một số người có thể làm được. Một số người thực sự tài năng và chúng ta đều đánh giá cao kỹ năng của họ.

Nhưng việc tạo ra ảo ảnh quang học ngoài đời thực có đơn giản không? Tất nhiên là không, nhưng những người phụ nữ này chắc chắn đã biến mọi thứ trở nên dễ dàng sau khi biến một phần đường phố thành ảo ảnh quang học 3D.

Một video về đôi bạn này đang gây sốt trên mạng xã hội.

Giờ đây, ảo ảnh quang học luôn tồn tại trong các trò chơi, câu đố, v.v. Chúng là những vấn đề độc đáo bất chấp logic và đánh lừa bộ não để nhìn thấy những thứ không có ở đó. Nhưng những người phụ nữ này đã đưa nghề này lên một tầm cao mới.

Nhìn chung, những ảo ảnh quang học có thể khá hấp dẫn, nhưng trong trường hợp này, điều khiến mọi người sửng sốt là nghệ thuật mà những người phụ nữ trình bày. Không ai có thể tưởng tượng được.

Cách phòng ngừa tai nạn giao thông hiệu quả chỉ bằng một viên phấn - Ảnh 1
Hai người phụ nữ đang vẽ vòng tròn quanh cây cột điện. Ảnh: India Times
 

Những người phụ nữ trong video thiết kế một hình ảnh ba chiều cơ bản xung quanh một cây cột để tạo ảo giác về một cấu trúc giống như nền tảng. 

Punam Art Academy đã chia sẻ video trên trang Instagram của họ.

Trong video, hai người phụ nữ mặc bộ saree có thể vẽ một vòng tròn trong một phần của con đường, xung quanh một cột, di chuyển linh hoạt và tạo ra tác phẩm nghệ thuật 3D chỉ trong vài phút.

Về cuối đoạn video, có thể thấy hai người phụ nữ “đi bộ” trên tác phẩm nghệ thuật của mình, hoàn thành hiệu ứng ảo ảnh thực tế - dường như họ đang di chuyển trên một bục cao xung quanh cột được hiển thị.

Cho đến nay, clip đã có hơn 96,8 nghìn lượt xem, hơn 4.000 lượt thích và rất nhiều bình luận.

 

 

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