Theo thông tin từ Sohu, người đàn ông này tên Vương Khải đã bị mê muội bởi vẻ đẹp xinh sắn của nữ hàng xóm Triệu Lộ từ rất lâu.

Một người đàn ông ở Tứ Xuyên, Trung Quốc đã ép buộc nữ hàng xóm phải quan hệ với mình sau khi cô gái này bị phát hiện đang ngoại tình với người khác. Nhưng sau đó, vợ của người đàn ông đã báo cảnh sát sau khi phát hiện tiền trong tài khoản đã bị rút.

Tuy nhiên, người phụ nữ khiến Vương Khải ngày đêm suy nghĩ này đã là phụ nữ có gia đình, bản thân Vương Khải cũng có một người vợ dịu dàng đảm đang nên anh chỉ có thể gặp Triệu Lộ trong giấc mơ vào đêm khuya.

Chỉ cần nghĩ đến dáng người mê hoặc và khuôn mặt động lòng người của Triệu Lộ, trái tim Vương Khải sẽ điên cuồng giống như bị ác ma chiếm hữu.

Ngày hôm đó, điều hòa của Vương Khải bị hỏng, anh trèo lên ban công để kiểm tra điều hòa thì nghe thấy một âm thanh khiến tim anh đập nhanh hơn đó là một tiếng rên rỉ đầy khiêu khích phát ra từ phòng của Triệu Lộ.

Đang sửa điều hòa, người đàn ông vô tình phát hiện nữ hàng xóm đang ngoại tình với người khác. Ảnh: Sohu

Vương Khải biết rằng chồng của Triệu Lộ đã đi làm và cô đang quan hệ với một người đàn ông khác vào lúc này.

Tin tức này khiến Vương Khải hưng phấn đến bủn rủn tay chân, nóng lòng được ngắm nhìn vẻ đẹp của cô nên cúi xuống nhìn qua tấm rèm cửa đang kéo hờ trong phòng Triệu Lộ, cảnh tượng trước mắt khiến anh vô cùng thích thú.

Vương Khải quá ghen tị, anh lập tức lấy điện thoại di động ra chụp những hành động nhạy cảm trong phòng, sau đó gửi video cho Triệu Lộ,

Sau khi nhận được đoạn video, Triệu Lộ hoảng sợ, sở dĩ cô quan hệ với người đàn ông này là để thỏa mãn thân xác, nếu chồng cô phát hiện ra thì sẽ có chuyện nghiêm trọng xảy ra.

Để yêu cầu Vương Khải giữ bí mật, cô đã tiếp cận người đàn ông này và đề nghị trả rất nhiều tiền để bịt miệng.

Tiệu Lộ rất tức giận nhưng những gì cô có thể làm là đồng ý. Ảnh: Sohu

Nhưng Vương Khải không muốn tiền, tất cả những gì anh muốn là cơ thể của Triệu Lộ.

Cô cay đắng cầu xin nhưng Vương Khải vẫn đưa ra những điều kiện khắc nghiệt, nhưu yêu cầu phải quan hệ với anh ta hai lần một tuần, nếu không anh ta sẽ gửi video cho chồng của Triệu Lộ. Điều này buộc cô phải đồng ý.

Wang Kai tiếp tục tăng cường yêu cầu Triệu Lộ quan hệ với anh ta năm lần mỗi tuần. Triệu Lộ không thể chịu đựng được nữa.

Cuối cùng cô nói sự thật với chồng mình nhưng anh đã rất tức giận và đánh cô, đồng thời yêu cầu ly hôn.

Triệu Lộ thực sự không muốn ly hôn, nhiều lần van xin nhưng chồng cô cuối cùng cũng mềm lòng, còn yêu cầu Triệu Lộ sau này không được lừa dối, đồng thời định đòi Vương Khải bồi thường 100.000 NDT (khoảng 330 triệu).

Vương Khải phải bồi thường khoảng 330 triệu sau khi bị chồng của Triệu Lộ phát hiện. Ảnh: Sohu

Triệu Lộ và chồng của cô đã bàn kế hoạch để đặt bẫy Vương Khải cắn câu. Triệu Lộ mặc quần áo thường và yêu cầu Vương Khải gặp mặt.

Khi nhìn thấy thân hình quyến rũ của Triệu Lộ, Vương Khải không thể chờ đợi thêm nữa. Trong khi đang quan hệ với Triệu Lộ, chồng của cô bất ngờ xông vào.

Lần này, Vương Khải cảm thấy xấu hổ và chồng của Triệu Lộ đã yêu cầu anh ta bồi thường 100.000 nhân dân tệ.

Triệu Lộ giả vờ thuyết phục anh làm hòa, vì vậy Vương Khải đã phải chi 100.000 nhân dân tệ để kết thúc cuộc chơi này.

Tuy nhiên, vợ của Vương Khải phát hiện rằng có 100.000 nhân dân tệ đã bị trừ đi trong tài khoản. Vương Khải không dám nói sự thật với vợ nên chỉ có thể nói dối rằng anh bị chồng của Triệu Lộ tống tiền 100.000 nhân dân tệ khi đang giao hàng cho người vợ.

Vợ của Vương Khải không tin vào câu chuyện này và đã kéo anh đến cảnh sát để tố cáo.

Dưới sự điều tra của cảnh sát, câu chuyện về “ba người” này cuối cùng cũng được đưa ra ánh sáng.