Vụ án này đã xảy ra cách đây tám năm và đã giúp cho cảnh sát khám phá ra hàng loạt tội ác ghê tởm của người đàn ông này, gây rúng động toàn quốc và đặc biệt là trong thủ đô Delhi.

Một tòa án ở Delhi hôm ngày 1/6 đã kết án tù chung thân với kẻ hiếp dâm và giết người hàng loạt Ravinder Kumar vì tội bắt cóc, hãm hiếp và sát hại một đứa trẻ sáu tuổi.

Năm 2008, Ravindra Kumar đến thủ đô Delhi từ bang Uttar Pradesh để tìm việc làm. Cha anh làm thợ sửa ống nước, còn mẹ anh làm giúp việc nhà cho người khác.

Cảnh sát cho biết khi làm thuê ở Delhi, Kumar thường sử dụng ma túy, xem phim người lớn và tìm kiếm trẻ em để tấn công tình dục rồi sát hại chúng.

Chỉ mới 18 tuổi mà người đàn ông này đã ra tay sát hại nạn nhân đầu tiên. Ảnh: India Times

Năm 2008, anh mới chỉ 18 tuổi khi bắt đầu hành động như vậy. Và trong vòng bảy năm tiếp theo, cho đến năm 2015, anh đã giết chết 30 trẻ em.

Theo cảnh sát, Ravindra Kumar làm thuê cả ngày và say xỉn vào buổi tối. Anh sẽ ngủ trong phòng của mình trong một khu ổ chuột từ 8 giờ tối đến nửa đêm trước khi thức dậy và đi tìm lũ trẻ.

Đôi khi anh ta đi bộ tới 40 km quanh các công trường xây dựng và khu ổ chuột để tìm kiếm con mồi của mình.

Anh ta sẽ dụ bọn trẻ bằng tờ 10 rupee (khoảng 3.380 đồng) và sôcôla rồi đưa chúng đến một nơi vắng vẻ nào đó. Nạn nhân nhỏ tuổi nhất mới 6 tuổi và lớn nhất là 12 tuổi.

Năm 2008, sau khi bắt cóc một cô gái ở khu Karla của Delhi, hung thủ đã cưỡng hiếp và ra tay sát hại cô bé. Khi hung thủ tiếp tục trốn tránh cảnh sát, anh ta cảm thấy được khuyến khích và biến hành vi của mình thành một khuôn mẫu.

Anh ta sát hại hầu hết nạn nhân của mình vì sợ họ có thể nhận ra mình. Anh ta sẽ không bao giờ tái diễn hành động của mình ở cùng một nơi hai lần, vì sợ bị bắt giữ.

Bị bắt vào năm 2014 và 2015

Ravindra Kumar bị Cảnh sát Delhi bắt vào năm 2014 khi anh ta bị buộc tội bắt cóc, âm mưu giết người và lạm dụng thể xác một đứa trẻ 6 tuổi. Anh ta bị cáo buộc đã ném đứa trẻ vào bể tự hoại sau khi bắt cóc cô bé.

Sau đó, cảnh sát điều tra trường hợp của một bé gái 6 tuổi vào năm 2015, đã bắt giữ anh ta vào tháng 7 gần một trạm xe buýt ở New Delhi.

Hung thủ bị bắt giữ vào năm 2015 khi đang ở gần một trạm xe buýt ở New Delhi. Ảnh: India Times

Trước khi bắt được Ravindra, cảnh sát đã kiểm tra đoạn phim từ hàng chục camera quan sát, thẩm vấn những người cung cấp thông tin và cuối cùng đã bắt được Ravindra.

Anh ta bị cáo buộc đã bắt cóc cô gái, lạm dụng thể xác và ném cô vào bể tự hoại.

Vào thời điểm đó, cảnh sát chỉ đang điều tra vụ mất tích của một bé gái sáu tuổi khỏi nơi cư trú.

Việc Ravindra bị bắt giữ đã dẫn họ đến chỗ thi thể của cô gái và thú nhận rằng anh ta đã cưỡng hiếp rồi sau đó bóp cổ cô đến chết.

Bị kết án tù chung thân

Cảnh sát Ấn Độ đã yêu cầu hình phạt tối đa đối với anh ta. Sau khi bị bắt, anh ta nhớ lại từng sự việc với “chi tiết chính xác đến kinh ngạc”, cảnh sát cho biết.

Độ chính xác của hồi ức đó và sự chứng thực bằng các giấy tờ vụ án cuối cùng đã khiến cảnh sát tin rằng anh ta có liên quan đến những tội ác khác mà anh ta tuyên bố.

Tuy nhiên, Kumar chỉ bị buộc tội ở 3 trong số 36 trường hợp, với lý do cảnh sát thiếu bằng chứng.

Người đàn ông bị kết án tù chung thân vì đã ra tay sát nhiều nạn nhân. Ảnh: India Times

Anh ta đã bị kết án 10 năm trong một trong những vụ án đó vào năm 2019. Kumar bị kết án trong vụ việc xảy ra năm 2015 vào ngày 6 tháng 5 này theo luật của Ấn Độ.

Thẩm phán phiên tòa Sunil Kumar nhận xét rằng vụ cưỡng hiếp và sát hại đứa trẻ 6 tuổi vào năm 2015 là “hành động của một kẻ săn mồi” và không đáng được khoan hồng. Tòa án cũng yêu cầu Cơ quan dịch vụ Pháp lý quận phải bồi thường cho gia đình nạn nhân 15 lakh Rupee Ấn Độ (hơn 1 tỷ).