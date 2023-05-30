Xác ướp 2.000 năm tuổi được tìm thấy trong tình trạng nội tạng còn nguyên vẹn

Thế giới 30/05/2023 17:43

Mới đây, các nhà khoa học đã phát hiện một xác ướp đã được duy trì trong gần 2.000 năm nhờ bảo quản tốt một cách đáng kinh ngạc.

Lady of Dai, còn được gọi là Xin Zhui, qua đời trong khoảng thời gian từ 178 đến 145 trước Công nguyên, nhưng các nhà nghiên cứu bệnh học không thể tin rằng ngôi mộ của bà được bảo quản tốt như thế nào khi tình cờ được phát hiện vào năm 1971.

Những thứ được chôn cùng với Lady of Dai chứng tỏ rằng bà là một người phụ nữ giàu có và quyền lực khi còn sống.

Bà cũng có vẻ như đã có người bảo quản xác mình rất tốt, vì da vẫn còn ẩm, lông mi vẫn còn dính và cô ấy vẫn còn máu trong huyết quản.

Nội tạng của xác ướp vẫn còn nguyên vẹn, cho đến dây thần kinh phổi mỏng như tờ giấy. Các chuyên gia đã phát hiện hơn 100 hạt dưa chưa tiêu hóa được bên trong thực quản, dạ dày và ruột khi nghiên cứu cơ thể bà.

Người ta phát hiện ra rằng bà đã ăn dưa chỉ một giờ trước khi chết. Vì vậy, làm thế nào mà Lady of Dai sống sót tốt như vậy? Một phần đơn giản là do sự giàu có của vì thi thể của bà được phát hiện quấn trong 18 lớp quần áo bằng lụa và vải lanh.

Xác ướp 2.000 năm tuổi được tìm thấy trong tình trạng nội tạng còn nguyên vẹn - Ảnh 1
Các nhà nghiên cứu nói rằng xác ướp được bảo quản rất tốt, vì da vẫn còn ẩm, lông mi vẫn còn dính và vẫn còn máu trong huyết quản. Ảnh: India Times

Quan tài của bà cũng chứa đầy một chất lỏng trong suốt kỳ lạ chuyển sang màu nâu khi tiếp xúc với oxy .

Trong khi một số suy đoán rằng đây chỉ là chất lỏng sinh học của cô ấy, những người khác tin rằng đó là một phương pháp điều trị bằng thảo dược truyền thống giúp bảo quản cơ thể.

Bất chấp sự giàu có của mình, các nhà nghiên cứu có thể xác định rằng Lady of Dai có sức khỏe kém khi bà qua đời.

Người phụ nữ quý tộc Trung Quốc đã chết vì một cơn đau tim ngay sau khi ăn quả dưa do cục máu đông vẫn còn nằm trong huyết quản của bà.

Người ta ước tính rằng bà khoảng 50 tuổi khi qua đời, đó là một quãng đời khá tốt vào thời điểm đó.

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