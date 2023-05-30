Một nghề truyền thống Việt Nam lọt vào những bức ảnh được giải cao nhất trong cuộc thi ảnh quốc tế uy tín 2023

"Vào cuối ngày, đống rác trông giống như một cảnh tượng hậu tận thế," Coelho viết về bức ảnh chiến thắng của mình trong giải thưởng reFocus, cho thấy màu cam của ngọn lửa phía trước một nền nổ đốt.

Hạng nhất, người không chuyên: “Người săn mồi” của João Coelho.

Bức ảnh đỏ của Schroeder cho thấy hai người đang nghỉ ngơi và kiểm tra mắt của nhau sau khi tập luyện Kushti, một hình thức đấu vật truyền thống của Ấn Độ.

Hạng hai, người không chuyên: "Microcrystals of Ascorbic Acid" của Peter Juzak.

Juzack đã chụp bức ảnh này có màu cầu vồng - cho thấy axit ascorbic tan chảy - bằng kính hiển vi phân cực, như anh đã nói với cuộc thi.

Hạng hai, chuyên nghiệp: "Score!" của Sebastian Mader.

Với bức ảnh sống động này, Mader muốn tôn vinh văn hóa Mỹ bằng cách "tưởng tượng lại những câu chuyện về cuộc sống đại học trong bối cảnh một trận đấu lớn," như anh đã nói với reFocus Awards.

Hạng ba, không chuyên: "Train Ride" của Nina Tberg.

Bức ảnh đoạt giải của Tberg có nhiều lớp màu, từ các loại đồ dùng du lịch và đôi chân trên cao của du khách cho đến cảnh núi non rám nắng qua cửa sổ xe lửa.

Hạng ba, chuyên nghiệp: "Pink Donut" của William Mark Sommer.

“Có thể tìm thấy nhà ở nhiều nơi, từ ngôi nhà bạn đang sống cho đến cửa hàng bánh rán địa phương,” Sommer viết cho reFocus Awards về bức ảnh của mình.

"Dead Goat Polo" của Alain Schroeder.

Hình ảnh đen tối này của Schroeder cho thấy một trò chơi Alaman-Ulak - môn thể thao quốc gia của Kyrgyzstan - trong đó những người chơi trên lưng ngựa phải nhặt xác một con vật trên mặt đất và ném nó vào một vị trí do trọng tài xác định.

"No.3" của Alireza Bagheri Sani.

Sani nói với reFocus Awards rằng hình ảnh màu xám của anh ấy kết hợp "chủ nghĩa tối giản, chủ nghĩa siêu thực và nhiếp ảnh đường phố”.

"Textures 01" của Andreja Ravnak.

Hình ảnh của Ravnak tràn ngập màu sắc trung tính, từ sắc thái rám nắng của mặt đất đến những cái cây đen và nền tím.

“Phơi khô nhang hương” của Azim Khan Ronnie.

Những người dân Việt Nam ngồi xung quanh hàng ngàn cây nhang ở làng Quảng Phú Cầu, Hà Nội, nơi những cây nhang đã được làm theo truyền thống hàng trăm năm”, Ronnie viết để mô tả bức ảnh của mình.

“Nhang đóng một vai trò quan trọng trong đời sống tinh thần của người Việt Nam,” ông nói thêm. Đồng thời ông cho biết các cây nhang màu hồng thường được sử dụng trong các hoạt động thờ cúng.

"Tòa nhà NOW - London" của Christian Redermayer.

Tòa nhà Now, tọa lạc tại London, Anh, trông giống như một thế lực đáng gờm trong bức ảnh của Reddermayer.

"West 7" của Cody Cobb.

Cobb đã sử dụng bóng đổ trong bức ảnh phong cảnh của mình để làm nổi bật mặt đất đầy cát và bầu trời xanh tương phản.

“Parrot Tulips" của Elizabeth Knight.

Màu sắc phong phú trong bức chân dung của Knight khiến bức ảnh của cô trông giống một bức tranh sơn dầu hơn.

"Above the Polar Bear" của Florian Ledoux.

Khi nhìn vào bức ảnh của Ledoux, sự tương phản giữa nước màu ngọc lam và tuyết trắng ngay lập tức nổi bật.

"Line, Form, Color" của Gleici Rufatto.

Rufatto nói với reFocus Awards rằng bức ảnh của anh ấy “khám phá nhận thức về các trường màu sắc hình học và các hình thức trừu tượng mang tính hội họa ở những nơi hàng ngày”.

“Nhà thờ hồi giáo Sheikh Zayed” của Judith Kuhn.

Kuhn cho biết cô có thể chụp được màu xanh lam, trắng và vàng của Nhà thờ Hồi giáo Sheikh Zayed ở Abu Dhabi sau khi mặt trời lặn.

“Wedge Wedge” của Kevin Kielty.

Có nhiều màu sắc tươi sáng trong bức ảnh chiến thắng của Kielty, cho thấy một vận động viên lướt sóng ‘bị nuốt chửng bởi một chiếc thùng sóng phồng màu sắc ở bãi biển Newport”, như nhiếp ảnh gia đã nói với reFocus Award.

"Zwischen" của Natasha Pszenicki.

Pszenicki nói về nhân vật trong bức ảnh của cô, người đứng trước phông nền màu cam: “Jade & Grace là một cặp vợ chồng đồng tính, đa chủng tộc có đứa con đầu lòng sau khi thụ tinh trong ống nghiệm. Hành trình của họ không hề dễ dàng”.

“All Tucked In” của Pat Kennedy-Corlin.

Bức ảnh cận cảnh này do Kennedy-Corlin chụp cho thấy các sắc thái khác nhau của màu hồng, đỏ và cam có thể tìm thấy trên chim hồng hạc.

"Picnic" của Robin Malátek.

Có vô số màu sắc trong cảnh quay của Malátek, từ lon bia đỏ và túi màu xanh cho đến đồ chơi bãi biển bảy sắc cầu vồng trên mặt đất.

"Những đứa trẻ ở Mundari, Nam Sudan" của Svetlin Yosifov.

"Trong các trại gia súc Mundari, những đứa trẻ đang làm hầu hết các công việc hàng ngày. Trẻ em thu thập phân bò tươi và chất thành đống rồi đốt”, Yosifov viết về bức ảnh của mình.

"Ready for shoot" của Thomas Freyer.

Bức ảnh chiến thắng của Freyer là một bức chân dung, cho thấy một người mẫu mặc váy màu vàng và đi đôi giày phù hợp đang ngồi trên một chiếc ô tô cũ màu mù tạt.

"Milking Bonnets" của Tony M. North.

Bạn không chỉ có thể nhìn thấy màu xanh và nâu của nấm Milking Bonnet trong bức ảnh của North, mà còn có cả mưa trắng và nền cỏ xanh.

Nguồn ảnh: ReFocus Awards