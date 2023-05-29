Anh không được nêu tên do để bảo vệ danh tính của nạn nhân và vì anh cũng chưa đủ 18 tuổi vào thời điểm phạm tội.

Theo thông tin từ South China Morning Post, cậu bé 17 tuổi người Singapore đã nhận tội hôm ngày 29/5 với hai tội danh cố ý cưỡng hiếp và cố gắng tấn công tình dục.

Tòa án được biết rằng cậu thiếu niên sống trong một căn hộ cùng với anh trai, chị gái, cha mẹ và ông bà của họ.

Hai tội danh khác là cố gắng tấn công và thực hiện hành vi khiếm nhã bằng cách chụp những bức ảnh nhạy cảm của em gái anh sẽ được xem xét trong bản án.

Vào tháng 6 năm 2020, khi cậu thiếu niên 14 tuổi ở một mình với em gái 8 tuổi trong phòng ngủ của cô ấy.

Cậu bé đến gần em gái mình và yêu cầ cởi bỏ quần áo. Sau đó anh cố gắng cưỡng hiếp cô nhưng không được. Cô gái không chống cự vì đang sợ hãi.

Sau đó, cậu bé đã chụp những bức ảnh nhạy cảm của em gái mình trước khi rời khỏi phòng. Sau đó, anh nói với em gái mình rằng hãy quên những gì đã xảy ra và xóa những bức ảnh.

Mẹ của cậu bé trở về nhà và hỏi họ đang làm gì. Cậu bé đã nói dối rằng mình đang giúp kiểm tra bộ phận của em gái mình khi cô bị đau. Mẹ của cậu bé đã tin và bảo cậu đừng làm vậy nữa.

Tòa án cho biết cậu thanh niên sống trong một căn hộ với anh trai, chị gái, cha mẹ và ông bà của họ vào thời điểm phạm tội. Ảnh: AFP

Vào khoảng năm 2022, bạn của cậu bé nói với các giáo viên về những gì cậu bé đã nói qua tin nhắn.

Hiệu trưởng của trường đã báo cáo vấn đề này, người đã gặp phụ huynh của nạn nhân vào ngày 27 tháng 7 năm ngoái và nói với họ về các tin nhắn. Cha của cậu bé đã nộp báo cáo cảnh sát vào ngày 5 tháng 8.

Sau đó bị cáo bị tạm giam và nói với thẩm phán rằng amh không có gì để nói. Cha của anh đã tham dự phiên điều trần tại tòa án.

Thẩm phán quận Carol Ling nói rằng bà thừa nhận mức độ nghiêm trọng của hành vi phạm tội nhưng muốn tiếp cận việc tuyên án một cách “toàn diện”.

Vụ án của cậu bé sẽ được xét xử lại vào tháng 6 tới.

Theo luật của Singapore, hình phạt cho tội cố ý hiếp dâm trẻ vị thành niên là phạt tù từ 8 đến 20 năm và bị đánh ít nhất 12 gậy. Hình phạt đối với hành vi tấn công tình dục trẻ vị thành niên là như nhau.