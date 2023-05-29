Cô bé muốn anh trai gửi lời chúc mừng sinh nhật mình nhưng người mẹ chỉ biết nói câu này khiến cô bé khóc nấc

Vào ngày sinh nhật của mình, một bé gái 6 tuổi người Malaysia đã đến mộ của anh trai để bày tỏ tình cảm và mong muốn người ấy sẽ chúc mừng cô.

Theo thông tin từ trang mStar (Malaysia), Tasning, một người mẹ 35 tuổi, gần đây đã đăng tải lên TikTok một đoạn video trong đó cô con gái 6 tuổi Tiana đã đén mộ người anh trai đã khuất để bày tỏ suy nghĩ của mình vào ngày sinh nhật.

Được biết anh trai của Tiana là Rafael đã qua đời vì bệnh bạch cầu vào ngày 11/1/2021.

Tasnin nói rằng sự việc bắt đầu khi cô đón con gái của mình từ trường vào ngày hôm đó và cô bé đã yêu cầu được đến mộ anh trai để chúc mừng sinh nhật cùng ấy

Cô ấy nói rằng trước và sau khi đưa Tiana đến mộ anh trai, cô bé đã nói với mẹ trong khi nhổ cỏ rằng: “Con muốn anh trai gửi lời chúc mừng sinh nhật”.

Tiana (phải) và anh trai Rafael (trái). Ảnh: China Press

“Tôi chỉ có thể nói với cô bé rằng anh trai không thể chúc mừng con được nữa và có thể Tiana đã bị sốt cao sau khi trở về nhà vì con bé quá nhớ anh trai mình”, bà mẹ 35 tuổi cho biết.

Cô ấy nói thêm rằng: “Bất cứ khi nào Tiana nhớ anh trai mình, con bé sẽ giữ áo và ảnh của anh trai, mỗi lần đến đám giỗ, tôi đều phải thuyết phục Tiana thường xuyên”.

Ngoài ra, Tiana và hai em gái của cô hiện vẫn giữ thói quen chúc ngủ ngon với người anh trai quá cố trước khi đi ngủ.

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