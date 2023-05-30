Thử thách tìm quả anh đào trong 9 giây: Nếu làm được bạn sẽ đạt đến mức thông thạo khi chơi trò câu đố này

Nếu không tìm được thì cũng không vấn đề vì đó là một trò chơi không dễ đối với hầu hết mọi người.

Bạn đang buồn chán vào sáng hôm nay? Nếu vậy, thì bài kiểm tra IQ ảo ảnh quang học đầy thách thức này là tất cả những gì bạn cần để làm mới tâm trí mệt mỏi của mình!

Ảo ảnh quang học là những hình ảnh dùng để đặt câu hỏi về nhận thức của một cá nhân và khiến họ nghi ngờ thực tế.

Những hình ảnh mê hoặc này có nhiều dạng khác nhau, bao gồm các khía cạnh thể chất, tâm lý và nhận thức.

Các nhà nghiên cứu liên tục bị hấp dẫn bởi những tác động mà những ảo ảnh này, vì thế họ cố gắng làm sáng tỏ những bí ẩn đằng sau bản chất không thể giải thích được của chúng.

Mặc dù ảo ảnh quang học có thể bị coi là trò chơi đơn thuần của trẻ con, nhưng chúng đóng vai trò là cổng thông tin sâu sắc để hiểu các cá nhân ở mức độ sâu hơn.

Cách một người cảm nhận ảo ảnh quang học có thể tiết lộ thông tin có giá trị về khả năng trí tuệ và đặc điểm tính cách đặc biệt của họ.

Nhiệm vụ của bạn rất đơn giản. Tất cả những gì bạn phải làm là tìm quả anh đào ẩn trong vô số loại trái cây và rau quả trong ảo ảnh quang học.

Tìm quả anh đào trong 9 giây. Ảnh: India Times

Hẹn giờ và tìm quả anh đào ẩn dưới hình ảnh trong vòng chín giây.

Dưới đây là đáp án câu đố

Đáp án câu đố. Ảnh: India Times

Một nghề truyền thống Việt Nam lọt vào những bức ảnh được giải cao nhất trong cuộc thi ảnh quốc tế uy tín 2023 ReFocus Award đã công bố những người chiến thắng trong Cuộc thi Nhiếp ảnh Màu năm 2023 trong đó có 1 bức ảnh về Việt Nam do nhiếp ảnh gia Azim Khan Ronnie chụp được.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thu-thach-tim-qua-anh-dao-trong-9-giay-neu-lam-duoc-ban-se-dat-den-muc-thong-thao-khi-choi-tro-cau-do-nay-587255.html