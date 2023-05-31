Nghi ngờ vợ mình ngoại tình, một người đàn ông được cho là đã tiêm chất kịch độc vào con gái mới sinh của mình khiến nhiều người bàng hoàng.

Lãnh đạo bệnh viện địa phương cho biết, đứa trẻ sơ sinh được đưa vào viện hôm ngày 29/5 trong tình trạng nguy kịch.

Cảnh sát trưởng của quận Balasore, Sagarika Nath, nói với hãng thông tấn PTI rằng: “Điều tra sơ bộ cho thấy người đàn ông nghi ngờ vợ mình ngoại tình”.

“Kẻ tình nghi, được xác định là Chandan Mahana, cũng nghi ngờ về nguồn gốc của đứa trẻ”, cảnh sát trưởng cho biết.

Cảnh sát cho biết Chandan cùng với Tanmayi kết hôn vào năm ngoái và đã sinh ra một đứa con vào ngày 9/5.

Sau khi xuất viện, Tanmayi được nhà chồng gửi về nhà cha mẹ đẻ ở làng Singhiri dưới sự quản thúc của cảnh sát quận Nilagiri.

Đứa trẻ được đưa vào bệnh viện trong tình trạng nguy kịch. Ảnh: India Express

Vụ việc bắt đầu xảy ra khi Chandan đến thăm nhà vợ vào hôm ngày 29/5, cảnh sát cho biết.

Khi nghe thấy tiếng khóc của đứa trẻ, Tanmayi bước ra khỏi nhà vệ sinh và phát hiện trên tay chồng cô có một ống tiêm và một chai thuốc trừ sâu.

Khi cô hỏi chồng mình, lúc đầu anh ta phủ nhận mọi hành vi nhưng sau đó thừa nhận đã tiêm thuốc trừ sâu cho đứa trẻ sơ sinh, Tanmayi nói.

“Dấu vết máu được tìm thấy trên tay của đứa trẻ và chồng tôi”, cô nói.

Người phụ nữ ngay lập tức thông báo cho cha mẹ mình về vụ việc, họ đã nhanh chóng đưa đứa trẻ sơ sinh đến Trung tâm Y tế Cộng đồng gần đó.

Em bé được chuyển đến một bệnh viện ở Balasore, cách làng 10 km sau trong tình trạng chuyển biến xấu.

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