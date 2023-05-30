Nghỉ việc ở California, người đàn ông chuyển đến sống ở rừng Hawaii để được hòa mình vào thiên nhiên

Thế giới 30/05/2023 17:39

Kể từ năm 2011, khi bắt đầu hành trình xuyên quốc gia trên một chiếc xe van, Robert đã tìm kiếm một khu bảo tồn hoàn hảo để sinh sống và tìm thấy nó giữa vùng hoang dã xa xôi.

Giữa sự hỗn loạn của cuộc sống đô thị, nhiều người đang từ bỏ cuộc sống thành phố để tìm kiếm một cuộc sống đầy đủ ý nghĩa giữa bình yên của thiên nhiên.

Hành trình của nhiều người đã trở thành nguồn cảm hứng cho những ai đang tìm kiếm sự kết nối lại với những điều kỳ diệu trên Trái Đất.

Mong muốn được sống hòa hợp với thiên nhiên thường vẫn là một giấc mơ xa vời đối với cư dân thành thị trong một thế giới ngày càng bị chi phối bởi kết nối kỹ thuật số.

Tuy nhiên, bất chấp tiêu chuẩn, một người dân ở Bắc California đã thực hiện một bước phi thường để thực hiện ước mơ này.

Robert Breton, một cựu nhân viên thu ngân siêu thị 35 tuổi, đã bắt đầu một hành trình thay đổi cuộc đời, bỏ lại công việc của mình và chuyển đến những khu rừng nguyên sơ của Hawaii.

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Người đàn ông tự trồng các loại cây để làm thức ăn sinh sống. Ảnh: Instagram

Điều khiến anh ấy khác biệt là sự lựa chọn địa điểm và ngôi nhà trên cây do anh ấy tự tay xây dựng, chỉ dựa vào nước mưa và trồng trọt để kiếm thức ăn.

Kể từ năm 2011, khi bắt đầu hành trình xuyên quốc gia trên một chiếc xe van, Robert đã tìm kiếm một khu bảo tồn hoàn hảo để bảo vệ thiên nhiên và tìm thấy nó giữa vùng hoang dã xa xôi.

Theo The Metro , câu chuyện đầy động lực của anh ấy là minh chứng cho cam kết kiên định của những người sống hài hòa với thế giới tự nhiên.

Sử dụng thu nhập TikTok hàng tháng của mình, Robert Breton đã mua đất và xây dựng khu nghỉ dưỡng trong rừng của mình ở Hawaii.

Đáng chú ý, anh ấy không bày tỏ sự hối tiếc hay hoài niệm về cuộc sống trước đây của mình. Vào năm 2020, anh quyết định mua một mảnh đất khoảng 1000m2 và vật liệu xây dựng với giá khoảng 29.850 đô la (tương đương khoảng 701 triệu).

Nắm bắt cuộc sống trong rừng mới tìm thấy của mình, Robert thu hút những người theo dõi anh ấy bằng cách thường xuyên chia sẻ các video và hình ảnh hấp dẫn trên nhiều nền tảng mạng xã hội khác nhau.

Nghỉ việc ở California, người đàn ông chuyển đến sống ở rừng Hawaii để được hòa mình vào thiên nhiên - Ảnh 2
Robert Breton có hơn 100.000 người theo dõi trên Instagram. Ảnh: Instagram

Thông qua nội dung của mình, anh ấy giới thiệu vẻ đẹp của môi trường xung quanh và truyền đạt kiến ​​thức về cách trồng thực phẩm và thực hiện các phương pháp cai nghiện trong thời gian thử thách.

Sự hiện diện trên các trang mạng xã hội của anh ấy đã truyền cảm hứng cho những người đang tìm kiếm sự kết nối gần gũi hơn với thiên nhiên và một lối sống đơn giản hơn.

“Tôi giúp mọi người thoát khỏi ma trận và vượt ra khỏi giới hạn của thế giới hiện đại của chúng ta bằng cách liên lạc lại với thiên nhiên”, Robert Breton viết trên Instagram.

Với một lượng người theo dõi đáng kể hơn 100.000 người dùng Instagram, Robert Breton đã phát triển một cộng đồng nhiệt huyết, sẵn sàng tương tác và thảo luận về cuộc sống lý tưởng của anh trong vòng tay thiên nhiên.

Chia sẻ những cái nhìn thoáng qua về sự tồn tại thanh bình của anh ấy, những người theo dõi tích cực tham gia vào các cuộc trò chuyện, tìm kiếm những hiểu biết sâu sắc và trao đổi kinh nghiệm liên quan đến việc sống trong lòng thiên nhiên.

Thông qua sức mạnh của mạng xã hội, Robert đã xây dựng thành công một nền tảng cho phép anh kết nối với những cá nhân có cùng chí hướng và truyền cảm hứng cho những người khác đón nhận một cuộc sống gần thiên nhiên hơn.

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