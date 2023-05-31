Giải cứu người đàn ông đưa “dị vật” vào hậu môn để đạt được “khoái cảm”

Thế giới 31/05/2023 07:38

Một người đàn ông ở Iran đã phải phẫu thuật khẩn cấp sau khi đưa một vật thể lạ vào hậu môn nhằm tạo ra “khoái cảm”.

Theo thông tin từ New York Post, một người đàn ông 30 tuổi không rõ danh tính đã yêu cầu hỗ trợ y tế “hai giờ sau khi đưa hộp xịt khử mùi vào trực tràng của mình”, theo một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Trực quan về Phẫu thuật Khẩn cấp.

Bệnh nhân người Iran đang trải qua "cơn đau bụng cấp tính" do theo đuổi sự khoái cảm thông qua thứ được gọi là “dị vật” hoặc “FB” theo thuật ngữ y tế, các bác sĩ điều trị tại Đại học Khoa học Y khoa Tehran cho biết.

Các nhà nghiên cứu nói rằng mặc dù đây là một “biểu hiện hiếm gặp” trong bất kỳ phòng cấp cứu nào, nhưng những vật thể này “thường tự nhét vào hậu môn ở những nam thanh niên có xu hướng khiêu dâm”.

Ngoài ra các nhà nghiên cứu lưu ý rằng ban đầu không có các triệu chứng liên quan như buồn nôn, nôn, chảy máu trực tràng hoặc nhu động ruột bất thường.

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Một người đàn ông Iran đã phải loại bỏ hộp xịt khử mùi ra khỏi bụng sau khi đưa nó vào hậu môn. Ảnh: New York Post

Các dấu hiệu cơ thể của bệnh nhân cũng bình thường và anh ta không có tiền sử bệnh lý hoặc dùng thuốc nào khác ngoài “việc đưa dị vật vào trực tràng không biến chứng trước đó”.

Tuy nhiên, người đàn ông Iran được cho là quá đau đớn để thực hiện một cuộc khám trực tràng thông thường, vì vậy, bác sĩ phẫu thuật buộc phải sử dụng tia X và phát hiện nó đã đi vào đường tiêu hóa của người đàn ông.

Sau đó các bác sĩ phẫu thuật đã rạch một đường trên bụng của người đàn ông để loại bỏ hộp xịt khử mùi xuất hiện không đúng chỗ.

Bệnh nhân đã trải qua một ngày được theo dõi và gặp bác sĩ tâm lý trước khi được xuất viện.

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