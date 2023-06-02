Kinh hoàng người phụ nữ Ai Cập hạ sát dã man chính con ruột 5 tuổi của mình

Thế giới 02/06/2023 07:44

Một người phụ nữ ở Ai Cập đã bị bắt sau khi sát hại và ăn thịt chính đứa con của mình vì muốn chia cắt chồng cũ và con trai gặp nhau.

Theo thông tin từ India Times, cơ quan pháp luật của Ai Cập đã kết luận rằng người phụ nữ  được cho là đã sát hại đứa con trai 5 tuổi của mình bằng dao rựa và “ăn thịt” cậu bé không bị rối loạn tâm thần.

Hanaa Mohamed Hassan, 29 tuổi, hiện phải hầu tòa vì tội cố ý sát hại con trai, Youssef.

Hassan được cho là đã giết cậu bé bằng cách dùng vũ khí có tính sát thương đánh vào đầu con trai ba lần. Sau đó, cô đã chặt xác cậu bé để tiêu hủy bằng chứng nhưng bị bắt trước khi chôn các bộ phận cơ thể xuống đất.

Kinh hoàng người phụ nữ Ai Cập hạ sát dã man chính con ruột 5 tuổi của mình - Ảnh 1
Người phụ nữ ra ray sát hại con mình. Ảnh minh họa

Sau đó, trong một tiết lộ kinh hoàng, người ta phát hiện ra rằng cô được cho là đã nấu đầu và các phần thịt khác của con trai mình trong nước sôi trên bếp trước khi ăn chúng.

Tội ác ban đầu chỉ được đưa ra ánh sáng sau khi chú của nạn nhân tìm thấy các bộ phận cơ thể trong xô tại nhà của gia đình ở Abu Shalabi, tỉnh Ash Sharqiyah.

Dựa trên cuộc điều tra, người ta phát hiện ra rằng Hassan đã sát hại con trai mình để ngăn cản chồng cũ của cô và gia đình anh ta giữ liên lạc với Youssef hoặc tìm kiếm quyền thăm con hợp pháp.

Cuộc điều tra cũng xác định rằng Hassan có tinh thần tỉnh táo và không sử dụng bất kỳ chất kích thích nào có thể ảnh hưởng đến trạng thái tinh thần của cô.

Trước sự kinh ngạc của điều tra viên, cô thú nhận rằng mình đã ăn một phần đầu của con trai mình vì cô muốn cậu bé ở bên cô mãi mãi.

Chồng cũ của Hassan, được gọi là H,A, nói rằng cảnh sát đã ngăn anh gặp con trai mình do cảnh tượng khủng khiếp.

Anh giải thích rằng họ đã chia tay cách đây 4 năm và mặc dù anh ta đã cố gắng hòa giải, Hassan vẫn cố gắng giữ anh tránh xa con của họ và nuôi dưỡng lòng căm thù đối với anh.

Kinh hoàng người phụ nữ Ai Cập hạ sát dã man chính con ruột 5 tuổi của mình - Ảnh 2
Chồng cũ của Hassan tiết lộ hai người đã ly hôn từ 4 năm trước. Ảnh: India Times

Theo H.A, con trai ông là mối liên kết khiến ông gắn bó với Hassan và ông thường xuyên cung cấp những thứ cần thiết cho cậu.

Nhưng cô bắt đầu ghẻ lạnh con trai của họ và gieo rắc mối hận thù với anh , khiến anh khó đến thăm đứa trẻ. Anh đã cố gắng nói chuyện với gia đình cô để xác nhận tình trạng sức khỏe của con trai mình.

Hassan nói với cảnh sát rằng cô ấy muốn giải thoát cho bản thân và trả thù cha của đứa trẻ, người đã kiên trì cố gắng chia cắt họ.

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