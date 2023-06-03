Những hình ảnh mới nhất từ vụ tai nạn thảm khốc ở Ấn Độ khiến hơn 200 người tử vong

Thế giới 03/06/2023 11:11

Những hình ảnh từ Balasore cho thấy người dân địa phương và đội cứu hộ leo lên các toa tàu để giải cứu hành khách bị mắc kẹt.

Theo tờ India Today, tàu Coromandel Express, chạy từ ga Shalimar ở Tây Bengal đến Chennai, đã va chạm với các toa bị trật bánh của một chuyến tàu chở khách khác đến từ Yeswanthpur ở quận Balasore của bang Odisha vào ngày 2/6.

Theo Chánh thư ký Odisha Pradeep Jena, một đoàn tàu chở hàng cũng tham gia. Số người thiệt mạng trong thảm kịch tàu Odisha đã lên tới 237 người và có tới 900 người bị thương trong vụ tai nạn tàu hỏa ba người.

Những hình ảnh mới nhất từ ​​hiện trường vụ tai nạn tàu hỏa chết người ở Balasore của Odisha cho thấy các toa tàu bị trật bánh. Vụ va chạm xảy ra gần nhà ga Bahanaga ở quận Balasore. Hình ảnh từ hiện trường cho thấy các toa tàu bị lật.

Những hình ảnh mới nhất từ vụ tai nạn thảm khốc ở Ấn Độ khiến hơn 200 người tử vong - Ảnh 1
Hoạt động cứu hộ đang được tiến hành ở Balasore. Ảnh: India Today

 

Những hình ảnh mới nhất từ vụ tai nạn thảm khốc ở Ấn Độ khiến hơn 200 người tử vong - Ảnh 2

Hình ảnh cho thấy toa tàu bị lật. Ảnh: India Today

 

Những hình ảnh mới nhất từ vụ tai nạn thảm khốc ở Ấn Độ khiến hơn 200 người tử vong - Ảnh 3
Hoạt động cứu hộ được tiến hành sau khi 4 toa tàu Coromandel Express trật bánh sau khi va chạm trực diện với đoàn tàu chở hàng. Ảnh: PTI

Nhiều hành khách đi tàu tốc hành bị mắc kẹt bên trong các toa tàu bị lật. Các lực lượng chức nắng đã được phái đi cho các hoạt động tìm kiếm và cứu hộ.

Những hình ảnh mới nhất từ vụ tai nạn thảm khốc ở Ấn Độ khiến hơn 200 người tử vong - Ảnh 4
Hình ảnh cho thấy toa tàu bị hư hỏng sau vụ tai nạn. Ảnh: India Today

 

Những hình ảnh mới nhất từ vụ tai nạn thảm khốc ở Ấn Độ khiến hơn 200 người tử vong - Ảnh 5
Hơn 50 xe cứu thương đã được điều đến hiện trường vụ tai nạn và những người bị thương đã được đưa đến các bệnh viện gần đó. Ảnh: India Times

 

 

Những hình ảnh mới nhất từ vụ tai nạn thảm khốc ở Ấn Độ khiến hơn 200 người tử vong - Ảnh 6

Chính phủ bang Odisha đã chỉ đạo Lực lượng Hành động Nhanh chóng Thảm họa Odisha (ODRAF) hỗ trợ các hoạt động cứu hộ. Ảnh: India Times

 

Những hình ảnh mới nhất từ vụ tai nạn thảm khốc ở Ấn Độ khiến hơn 200 người tử vong - Ảnh 7
Hoạt động cứu hộ được tiến hành sau khi 4 toa tàu Coromandel Express trật bánh va chạm trực diện với đoàn tàu chở hàng. Ảnh: PTI

 

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