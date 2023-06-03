Những hình ảnh từ Balasore cho thấy người dân địa phương và đội cứu hộ leo lên các toa tàu để giải cứu hành khách bị mắc kẹt.
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Theo tờ India Today, tàu Coromandel Express, chạy từ ga Shalimar ở Tây Bengal đến Chennai, đã va chạm với các toa bị trật bánh của một chuyến tàu chở khách khác đến từ Yeswanthpur ở quận Balasore của bang Odisha vào ngày 2/6.
Theo Chánh thư ký Odisha Pradeep Jena, một đoàn tàu chở hàng cũng tham gia. Số người thiệt mạng trong thảm kịch tàu Odisha đã lên tới 237 người và có tới 900 người bị thương trong vụ tai nạn tàu hỏa ba người.
Những hình ảnh mới nhất từ hiện trường vụ tai nạn tàu hỏa chết người ở Balasore của Odisha cho thấy các toa tàu bị trật bánh. Vụ va chạm xảy ra gần nhà ga Bahanaga ở quận Balasore. Hình ảnh từ hiện trường cho thấy các toa tàu bị lật.
Nhiều hành khách đi tàu tốc hành bị mắc kẹt bên trong các toa tàu bị lật. Các lực lượng chức nắng đã được phái đi cho các hoạt động tìm kiếm và cứu hộ.