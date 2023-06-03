Theo tờ India Today, tàu Coromandel Express, chạy từ ga Shalimar ở Tây Bengal đến Chennai, đã va chạm với các toa bị trật bánh của một chuyến tàu chở khách khác đến từ Yeswanthpur ở quận Balasore của bang Odisha vào ngày 2/6.

Theo Chánh thư ký Odisha Pradeep Jena, một đoàn tàu chở hàng cũng tham gia. Số người thiệt mạng trong thảm kịch tàu Odisha đã lên tới 237 người và có tới 900 người bị thương trong vụ tai nạn tàu hỏa ba người.