Cô gái được bồi thường 159 tỷ sau khi bị chó cắn gần như mất cánh tay

Các luật sư của Kaneko cáo buộc rằng sau khi Kaneko đưa Jaxx trở lại chuồng và tháo dây xích cho con chó, con vật đã bám vào cánh tay của cô trong một cuộc tấn công kéo dài từ 5 đến 7 phút.

Kelly Kaneko, 36 tuổi, đang làm tình nguyện tại một cơ sở Dịch vụ Động vật Los Angeles tại khu Lincoln Heights vào tháng 10 năm 2019 khi cô được yêu cầu di chuyển một con chó lai Đức nặng hơn 45 kg tên là Jaxx từ một cái chuồng sang một khu vực khác trong cơ sở để giới thiệu với một gia đình có ý định nhận nuôi, luật sư của Kaneko cho biết.

Theo đơn kiện của Kaneko, nhân viên duy nhất có mặt tại đó đã không nghe thấy cuộc tấn công vì họ đang đeo tai chống ồn vì nhà điều hành trại cứu hộ đã khuyên dùng vì nhân viên trước đó đã than phiền bị mất thính giác khi làm việc tại đó.

Luật sư của cô ấy nói rằng con chó không chịu thả ra, vì vậy Kaneko buộc phải kéo mình cùng con chó khoảng 76 m từ chuồng đến tòa nhà chính của trại cứu hộ để tìm sự giúp đỡ.

Luật sư của Kaneko cho rằng cô đã thu hút sự chú ý của nhân viên bằng cách kéo mình thêm vào tầm nhìn của họ ở phía trước cơ sở.

Luật sư của Kaneko, Ivan Puchalt, nói với LA Times rằng mặc dù nhân viên trại cứu hộ trước đó đã nói với Kaneko rằng Jaxx rất “hung dữ”, nhưng họ đã không thông báo cho cô ấy chi tiết về bản chất hung dữ của con chó.

Puchalt nói với LA Times rằng con chó đã cắn người chủ trước của nó, người này nói rằng Jaxx rất hung dữ và là mối đe dọa khi con chó được đưa trở lại cơ sở.

Một cựu giám đốc của bộ phận Dịch vụ Động vật đã làm chứng tại phiên tòa rằng con chó rất hung dữ và điều này lẽ ra phải được ghi chú trên chuồng của nó, Puchalt nói với LA Times.

Vụ kiện của Kaneko cáo buộc rằng các nhân viên và tình nguyện viên tại trại cứu hộ đã không được đào tạo bài bản về cách xử lý một con chó hung dữ, cách giảm thiểu rủi ro bị chó tấn công hoặc cách ứng phó với tình huống khẩn cấp.

Luật sư của Kaneko đã cáo buộc các nhân viên trước không cảnh báo bản chất hung dữ của con chó này. Ảnh minh họa: Internet

Sau vụ tấn công, Kaneko được xe cấp cứu đưa đến trung tâm y tế quận và nằm viện 37 ngày, chủ yếu là ở phòng chăm sóc đặc biệt, vụ kiện nêu rõ.

Các luật sư của cô ấy cáo buộc trong vụ kiện rằng các bác sĩ ban đầu nói với Kaneko rằng cô ấy có thể sẽ bị mất cánh tay vì cuộc tấn công đã làm gãy xương của cô ấy, cắt đứt động mạch và tĩnh mạch, đồng thời làm tổn thương dây thần kinh của cô ấy.

Theo đơn kiện, bàn tay và cánh tay của cô ấy cuối cùng đã được cứu nhưng vẫn bị tổn thương nghiêm trọng.

Hơn ba năm sau, Kaneko vẫn bị tổn thương dây thần kinh và xương ở cánh tay phải cũng như tổn thương ở bàn tay, vụ kiện cáo buộc. Cô ấy cũng có thể phải cắt bỏ cánh tay của mình trong tương lai nếu cô bị nhiễm trùng.

Puchalt nói với LA Times rằng vì bàn tay bây giờ ít máu hơn trước nên nó “luôn cảm thấy lạnh” và thường có màu khác.

“Mạch của cô ấy rất yếu và đó là một vết thương rất nghiêm trọng mặc dù họ đã làm rất nhiều cách. Cô ấy vẫn chưa bình phục”, Puchalt nói với tờ LA Times.

Ông nói thêm rằng Jaxx đã chết vài tháng sau vụ tấn công.