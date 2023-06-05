Thử thách tìm ong trong 9 giây: Nếu làm được bạn sẽ nằm trong số những người có IQ cao ở Việt Nam

Mặc dù hầu hết mọi người tin rằng ảo ảnh quang học chỉ là trò chơi để giải trí và vui đùa, nhưng điều quan trọng cần biết là những ảo ảnh này cũng có thể được sử dụng làm thước đo để xác định mức IQ của một cá nhân thông qua các bài kiểm tra.

Bạn muốn làm mới não bộ? Tuyệt vời, chúng tôi có điều đặc biệt dành cho bạn! Hãy thử thách trí thông minh của mình với ảo ảnh quang học này.

Đối với những người không biết, ảo ảnh quang học là những hình ảnh làm thay đổi nhận thức thị giác của não bạn.

Chúng có thể ở các dạng khác nhau như thể chất, sinh lý và nhận thức. Các nhà nghiên cứu đã gặp khó khăn trong việc giải mã tác động của ảo ảnh quang học đối với tâm trí con người và thậm chí sau nhiều thập kỷ thử nghiệm, vẫn chưa có kết luận cụ thể nào được đưa ra trong lĩnh vực này.

Mặc dù hầu hết mọi người tin rằng ảo ảnh quang học chỉ là trò chơi để giải trí và vui đùa, nhưng điều quan trọng cần biết là những ảo ảnh này cũng có thể được sử dụng làm thước đo để xác định mức IQ của một cá nhân thông qua các bài kiểm tra.

Ngoài việc là một công cụ hữu ích để đo mức IQ ở người, những ảo ảnh này còn có thể đóng vai trò là cánh cổng dẫn đến những bí mật ẩn sâu hơn trong tính cách của một cá nhân và khám phá những gì ai đó thực sự nghĩ chỉ dựa trên quan điểm của họ về ảo ảnh đó.

Thử thách tìm con ong trong 9 giây. Ảnh: India Times

Nhiệm vụ của bạn rất đơn giản và dễ hiểu. Tất cả những gì bạn phải làm là xem hình ảnh không quá 9 giây và tìm con kiến ​​​​ẩn giữa vô số quả việt quất trong ảo ảnh quang học.

Dưới đây là đáp án câu đố.

Đáp án câu đố. Ảnh: India Times

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thu-thach-tim-ong-trong-9-giay-neu-lam-duoc-ban-se-nam-trong-so-nhung-nguoi-co-iq-cao-o-viet-nam-589138.html