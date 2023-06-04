Một viện dưỡng lão ở Nhật Bản đã thu hút sự chú ý của cư dân mạng vì các nhân viên chăm sóc người già ở đây đều là những người đàn ông cơ bắp và lực lưỡng.

Một viện dưỡng lão ở Nhật Bản đã thu hút sự chú ý của cư dân mạng vì các nhân viên chăm sóc người già ở đây đều là những người đàn ông cơ bắp và lực lưỡng.

Khi nói đến các trung tâm điều dưỡng hoặc cơ sở chăm sóc dài hạn, hầu hết mọi người có thể ấn tượng về một môi trường buôn tẻ và thiếu sức sống nhưng có một viện điều dưỡng ở Nhật Bản và tất cả nhân viên đều cơ bắp.

Người sáng lập Yusuke Niwa, người yêu thích thể hình, tin rằng thông qua rèn luyện thể hình không chỉ đáp ứng nhu cầu thể chất cho công việc điều dưỡng mà còn tiếp thêm sức sống cho cơ sở vật chất, phá vỡ khuôn mẫu của ngành điều dưỡng với thế giới bên ngoài.

Viện dưỡng lão “Hidamari group” nằm ở thành phố Ichinomiya, tỉnh Aichi, Nhật Bản, gần đây được gọi là “Viện dưỡng lão nam nhi”, đã gây ra cuộc bàn luận sôi nổi của cư dân mạng.

Người sáng lập, Yusuke Niwa, đã đăng một bức ảnh lên Twitter cho thấy hàng chục người đàn ông cơ bắp mặc bộ đồ bó sát, trên người có bảng số và khung cảnh trông giống như một cuộc thi thể hình.

Những nhân viên chăm sóc người già ở đây đều là đàn ông cơ bắp. Ảnh: Yusuke Niwa

Anh viết trên Twitter: “Đây là một công ty chăm sóc có nhiều nhân viên nam cơ bắp nhất Nhật Bản! Nếu đến với công ty chúng tôi và tổ chức lễ cưới, bạn sẽ được chiêu đãi như thế này”.

Nhiều cư dân mạng bình luận bên dưới:

“Nếu được chăm sóc bởi một người đàn ông cơ bắp như vậy, các bà sẽ ngại ngùng đến mức trở lại thời con gái!”

“Cảm giác như một nơi làm việc dễ chịu”

“Đó chỉ là một cuộc thi thể hình”

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