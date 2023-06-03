Bí ẩn "đáng sợ" khi 27 đứa trẻ biến mất khỏi thành phố trong 2 tuần khiến cảnh sát lo ngại

Thế giới 03/06/2023 18:47

Khu vực Cleveland, Ohio đã chứng kiến ​​sự gia tăng đáng báo động về số trẻ em mất tích, làm dấy lên mối lo ngại về nạn buôn người và tham gia vào các băng đảng.

 

Một thành phố ở Mỹ đang là tâm điểm của sự gia tăng đáng báo động về số trẻ em mất tích làm dấy lên mối lo ngại về nạn buôn người và các hoạt động nguy hiểm khác.

Trong hai tuần đầu tiên của tháng 5, gần 30 trẻ em từ 12 đến 17 tuổi được thông báo mất tích ở Cleveland, bang Ohio, theo cảnh sát.

John Majoy, cảnh sát trưởng khu vực Newburgh Heights đồng thời là giám đốc của Cleveland Missing, một tổ chức phi lợi nhuận tình nguyện, đã bày tỏ lo ngại về số lượng trẻ em mất tích cao bất thường trong suốt tháng.

Ông tuyên bố rằng năm nay đã chứng kiến ​​​​mức độ trẻ em mất tích chưa từng có, điều này thật đáng lo ngại khi các tình huống xung quanh vụ mất tích của chúng vẫn chưa được biết.

Bí ẩn 'đáng sợ' khi 27 đứa trẻ biến mất khỏi thành phố trong 2 tuần khiến cảnh sát lo ngại - Ảnh 1
Sự biến mất của những thanh thiếu niên thường không được chú ý trừ khi cảnh báo được đưa ra. Ảnh: Cleveland Police

Có những lo ngại rằng họ có thể là nạn nhân của nạn buôn người, tham gia vào hoạt động băng đảng hoặc vướng vào các vấn đề liên quan đến ma túy.

Từ ngày 2 tháng 5 đến ngày 16 tháng 5, Cảnh sát Cleveland đã báo cáo 27 trường hợp thanh thiếu niên dưới 18 tuổi mất tích.

Mặc dù nhiều khả năng hầu hết các trường hợp này liên quan đến các tình huống bỏ trốn hơn là bắt cóc, nhưng cảnh sát trưởng Majoy nhấn mạnh rằng thanh thiếu niên dễ bị tổn thương và trở thành mục tiêu của những kẻ săn mồi che giấu ý định của họ.

Thật không may, sự biến mất của họ thường không được chú ý trừ khi cảnh báo được đưa ra và câu chuyện của họ nhận được sự chú ý hạn chế trên các nền tảng truyền thông xã hội.

Cảnh sát trưởng Majoy nói với Fox News : “Đó là một tội ác thầm lặng xảy ra ngay trước mũi chúng tôi. Vấn đề là họ ở đâu? Họ đi đâu? Họ có thể ở trong một ngôi nhà ma túy hoặc được trang trại để làm gái mại dâm hoặc bị cuốn vào các băng đảng hoặc buôn bán ma túy”.

Họ có thể ở trong các nhà chứa ma túy, bị bóc lột trong hoạt động mại dâm hoặc vướng vào các băng đảng và buôn bán ma túy, do đó góp phần vào việc mở rộng tội phạm ở khu vực Cleveland.

Bí ẩn 'đáng sợ' khi 27 đứa trẻ biến mất khỏi thành phố trong 2 tuần khiến cảnh sát lo ngại - Ảnh 2
Cảnh sát trưởng John Majoy cho rằng: "'Đó là một tội ác thầm lặng xảy ra ngay trước mũi chúng ta". Ảnh: Cleveland Police

Vấn đề còn trở nên phức tạp hơn vì thiếu ảnh cá nhân sẵn có.

Trên trang về người mất tích của Cleveland , có nhiều ô vuông trống với dòng chữ “Không có ảnh” hơn là hình ảnh cá nhân của những người mất tích.

Điều này đặt ra những thách thức đáng kể cho các nỗ lực thực thi pháp luật, vì việc nhận dạng trở nên khó khăn nếu không có tài liệu tham khảo trực quan.

Tuy nhiên, nếu các gia đình có ảnh, cảnh sát có thể tận dụng mạng xã hội để phổ biến thông điệp tới công chúng.

 

 

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